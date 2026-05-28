Οριστικά εκτός ο Ντίμσα με Παναθηναϊκό

Ακόμα πιο δύσκολη είναι η αποστολή του ΠΑΟΚ στη σημερινή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό καθώς ο Παντελής Μπούτσκος δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Τόμας Ντίμσα.

Ο Λιθουανός περιφερειακός ταλαιπωρήθηκε από ενοχλήσεις στη φτέρνα τις τελευταίες ημέρες, δεν είχε προπονηθεί με την ομάδα και παρότι ακολούθησε την αποστολή στην Αθήνα, τελικά έμεινε εκτός.

Έτσι, η εξάδα των ξένων του ΠΑΟΚ για το σημερινό παιχνίδι είναι οι Μπέβερλι, Ταϊρί, Άλεν, Μέλβιν, Μουρ και Ομορούγι.