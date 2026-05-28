Ελλάδα: Βγήκαν τα εισιτήρια του φιλικού με την Ιταλία στο Παγκρήτιο

Μ' ένα σημαντικό αγωνιστικό τεστ θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική... δράση για την Εθνική Ελλάδας σ' αυτό το πρώτο... κομμάτι του 2026, μια και η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι την Ιταλία.

Το παιχνίδι θα λάβει χώρα στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου της Κρήτης και θα διεξαχθεί το βράδυ της επόμενης Κυριακής (07/06) στις 22:00. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, η διάθεση των εισιτηρίων του φιλικού ξεκίνησε.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Το 20ό κεφάλαιο στην ιστορία των αγώνων Ελλάδα-Ιταλία θα γραφτεί την Κυριακή 7 Ιουνίου (Παγκρήτιο Στάδιο, 22.00) και η διάθεση των εισιτηρίων για τη διεθνή φιλική αναμέτρηση απέναντι στην πρώτη αντίπαλο της Εθνικής Ομάδας από ιδρύσεως της ΕΠΟ ήδη ξεκίνησε.

Η πώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται από το PAME ETHNIKI και την TICKETMASTER, ενώ η διάθεση θα ολοκληρωθεί μέχρις εξαντλήσεώς τους.

Οι τιμές των εισιτηρίων ανά θύρα είναι οι εξής:

10 €: 14, 15, 16, 17, 1815 €: 3, 9, 13, 1920 €: 2, 10, 12, 2025 €: 1130 €: 1, VIP

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 20:00

Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων Ticketmaster.

Τρόπος παραλαβής εισιτηρίουΜε την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριο του στο δηλωθέν email. Για την είσοδο του στο γήπεδο απαιτείται η χρήση του QR code στο κινητό του είτε η εκτύπωση του εισιτηρίου του σε εκτυπωτή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εισιτήριο.

Διευκρινίσεις1. Η θύρα 5 θα διατεθεί στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας.2. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του 1 εισιτήριο αγώνα.3. Δεν απαιτείται η ταυτοποίηση/προσθήκη του εισιτήριου στο Gov.gr Wallet.4. Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν & θα πρέπει να κατέχουν κανονικά εισιτήριο καθώς επίσης και να συνοδεύονται από ενήλικο φίλαθλο.5. Τα εισιτήρια στις θύρες 6, 7, 8 θα τεθούν προς διάθεση σε δεύτερο χρόνο».