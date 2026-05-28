· Ελλάδα · Ιταλία

Ελλάδα: Βγήκαν τα εισιτήρια του φιλικού με την Ιταλία στο Παγκρήτιο

Στη διάθεση των Ελλήνων φιλάθλων τέθηκαν τα εισιτήρια του φιλικού της Ελλάδας με την Ιταλία. 

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ελλάδα: Βγήκαν τα εισιτήρια του φιλικού με την Ιταλία στο Παγκρήτιο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μ' ένα σημαντικό αγωνιστικό τεστ θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική... δράση για την Εθνική Ελλάδας σ' αυτό το πρώτο... κομμάτι του 2026, μια και η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι την Ιταλία.

Το παιχνίδι θα λάβει χώρα στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου της Κρήτης και θα διεξαχθεί το βράδυ της επόμενης Κυριακής (07/06) στις 22:00. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, η διάθεση των εισιτηρίων του φιλικού ξεκίνησε.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Το 20ό κεφάλαιο στην ιστορία των αγώνων Ελλάδα-Ιταλία θα γραφτεί την Κυριακή 7 Ιουνίου (Παγκρήτιο Στάδιο, 22.00) και η διάθεση των εισιτηρίων για τη διεθνή φιλική αναμέτρηση απέναντι στην πρώτη αντίπαλο της Εθνικής Ομάδας από ιδρύσεως της ΕΠΟ ήδη ξεκίνησε.

Η πώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται από το PAME ETHNIKI και την TICKETMASTER, ενώ η διάθεση θα ολοκληρωθεί μέχρις εξαντλήσεώς τους.

Οι τιμές των εισιτηρίων ανά θύρα είναι οι εξής:

10 €: 14, 15, 16, 17, 1815 €: 3, 9, 13, 1920 €: 2, 10, 12, 2025 €: 1130 €: 1, VIP

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 20:00

Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων Ticketmaster.

Τρόπος παραλαβής εισιτηρίουΜε την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριο του στο δηλωθέν email. Για την είσοδο του στο γήπεδο απαιτείται η χρήση του QR code στο κινητό του είτε η εκτύπωση του εισιτηρίου του σε εκτυπωτή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εισιτήριο.

Διευκρινίσεις1. Η θύρα 5 θα διατεθεί στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας.2. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του 1 εισιτήριο αγώνα.3. Δεν απαιτείται η ταυτοποίηση/προσθήκη του εισιτήριου στο Gov.gr Wallet.4. Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν & θα πρέπει να κατέχουν κανονικά εισιτήριο καθώς επίσης και να συνοδεύονται από ενήλικο φίλαθλο.5. Τα εισιτήρια στις θύρες 6, 7, 8 θα τεθούν προς διάθεση σε δεύτερο χρόνο».

COMMENTS
LATEST NEWS
18:18 SUPER LEAGUE

«Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Ντένις Βάβρο»

17:57 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 2,75 εκατ. ευρώ

17:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πορτογαλικό δημοσίευμα: «Φεύγει ο Βαγιαννίδης από τη Σπόρτινγκ»

17:50 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ, το Game 1 των ημιτελικών της GBL

17:25 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Τεράστια έκπληξη με αποκλεισμό του Γιανίκ Σίνερ

17:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα: Βγήκαν τα εισιτήρια του φιλικού με την Ιταλία στο Παγκρήτιο

17:05 MUNDIAL

ΣΟΚ με Νεϊμάρ στην Βραζιλία: Τρέχει να προλάβει την πρεμιέρα του Μουντιάλ

16:57 CONFERENCE LEAGUE

Δύο παίκτες της ΑΕΚ στην κορυφαία ενδεκάδα του Conference League

16:47 GREEK BASKET LEAGUE

Οριστικά εκτός ο Ντίμσα με Παναθηναϊκό

16:38 SUPER LEAGUE

Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΑΕΚ: «Ο δρόμος του νικητή»

16:32 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Εκτός 4 για τους «πράσινους», μέσα ο Σλούκας

16:26 SUPER LEAGUE

Βοτανικός: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας