Πορτογαλικό δημοσίευμα: «Φεύγει ο Βαγιαννίδης από τη Σπόρτινγκ»

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης πριν ένα χρόνο περίπου, πήρε μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Η σεζόν δεν εξελίχθηκε όπως θα την ήθελε ο διεθνής δεξιός μπακ, ενώ ούτε οι Πορτογάλοι δείχνουν να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι απ’ την παρουσία του.

Μάλιστα, αυτό που διαρρέουν είναι πως δύσκολα θα παραμείνει στην ομάδα! Η A Bola το προχωρά ένα βήμα παραπέρα, καθώς σε δημοσίευμά της θεωρεί δεδομένο πως ο «Βάγια» φεύγει απ’ τα «λιοντάρια».

Ο 24χρονος είχε 33 συμμετοχές και 7 ασίστ. Παρ’ όλα αυτά βρίσκεται στη λίστα αυτών που θα αποχωρήσουν, την οποία παρουσιάζει η A Bola. Επισημαίνεται μάλιστα πως ο Σαλβαδόρ Μπλόπα από τις ακαδημίες, είναι αυτός που θα προαχθεί για να πάρει τη θέση του.

Ο Βαγιαννίδης δεσμεύεται με συμβόλαιο για άλλα 4 χρόνια. Οπότε αν πρόκειται για πώληση θα είναι πολλά τα χρήματα που θα θέλουν οι Πορτογάλοι, ενώ υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο του δανεισμού.

Στο ίδιο δημοσίευμα, τονίζεται πως ο Φώτης Ιωαννίδης δεν πρόκειται να φύγει από τη Σπόρτινγκ.