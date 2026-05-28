«Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Ντένις Βάβρο»

Μετά την πρόσληψη του Γιάκομπ Νίστρουπ, σειρά παίρνει η μεταγραφική ενίσχυση του Παναθηναϊκού. Σε αυτό το πλαίσιο τα σενάρια έχουν ήδη αρχίσει απ’ τον εξωτερικό. Το νεότερο αφορά τον 30χρονος, Ντένις Βάβρο. Πρόκειται για τον υψηλόσωμο Σλοβάκο στόπερ.

Ο διεθνής αμυντικός ανήκει στην Βόλφσμπουργκ που υποβιβάστηκε. Έτσι αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Η σύνδεσή του με το «τριφύλλι», σχετίζεται με την προηγούμενη συνεργασία τους με τον Νίστρουπ. Ο Δανός προπονητής είχε υπό τις οδηγίες του τον 30χρονο στην Κοπεγχάγη.

Το δημοσίευμα αναφέρει:

«Ο Παναθηναϊκός εξετάζει τον Ντένις Βάβρο για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, έχοντας ήδη προετοιμαστεί εξετάζοντας υποψηφίους στην Ιταλία και την Ιβηρική Χερσόνησο, συγκεκριμένα από μία ισπανική και μία πορτογαλική ομάδα. Ο 30χρονος Σλοβάκος διεθνής, που έχει καταγράψει 32 συμμετοχές και 2 γκολ με την εθνική του ομάδα, αγωνίζεται στην Bundesliga και μπήκε στο στόχαστρο τις τελευταίες 20 ημέρες. Η περίπτωσή του θεωρείται πιο εύκολη μετά τον υποβιβασμό της Βόλφσμπουργκ.

Ο Βάβρο εντάχθηκε στη Βόλφσμπουργκ τον Ιούλιο του 2025 και το συμβόλαιό του λήγει τον Ιούνιο του 2027. Η υποψηφιότητά του συνδέεται με τον Νίστρουπ, υπό τις οδηγίες του οποίου ο αμυντικός επέστρεψε στην Κοπεγχάγη το 2022 έναντι 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, κατακτώντας αργότερα το νταμπλ με τον προπονητή. Συνολικά στην καριέρα του έχουν δαπανηθεί 19,25 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές για τον Βάβρο, του οποίου η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ».