· Παναθηναϊκός

«Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Ντένις Βάβρο»

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό οι «πράσινοι» έχουν στη λίστα τον Σλοβάκο στόπερ της Βόλφσμπουργκ, τον οποίο γνωρίζει καλά ο Νίστρουπ. 

«Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Ντένις Βάβρο»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά την πρόσληψη του Γιάκομπ Νίστρουπ, σειρά παίρνει η μεταγραφική ενίσχυση του Παναθηναϊκού. Σε αυτό το πλαίσιο τα σενάρια έχουν ήδη αρχίσει απ’ τον εξωτερικό. Το νεότερο αφορά τον 30χρονος, Ντένις Βάβρο. Πρόκειται για τον υψηλόσωμο Σλοβάκο στόπερ.

Ο διεθνής αμυντικός ανήκει στην Βόλφσμπουργκ που υποβιβάστηκε. Έτσι αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Η σύνδεσή του με το «τριφύλλι», σχετίζεται με την προηγούμενη συνεργασία τους με τον Νίστρουπ. Ο Δανός προπονητής είχε υπό τις οδηγίες του τον 30χρονο στην Κοπεγχάγη.

Το δημοσίευμα αναφέρει:

«Ο Παναθηναϊκός εξετάζει τον Ντένις Βάβρο για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, έχοντας ήδη προετοιμαστεί εξετάζοντας υποψηφίους στην Ιταλία και την Ιβηρική Χερσόνησο, συγκεκριμένα από μία ισπανική και μία πορτογαλική ομάδα. Ο 30χρονος Σλοβάκος διεθνής, που έχει καταγράψει 32 συμμετοχές και 2 γκολ με την εθνική του ομάδα, αγωνίζεται στην Bundesliga και μπήκε στο στόχαστρο τις τελευταίες 20 ημέρες. Η περίπτωσή του θεωρείται πιο εύκολη μετά τον υποβιβασμό της Βόλφσμπουργκ.

Ο Βάβρο εντάχθηκε στη Βόλφσμπουργκ τον Ιούλιο του 2025 και το συμβόλαιό του λήγει τον Ιούνιο του 2027. Η υποψηφιότητά του συνδέεται με τον Νίστρουπ, υπό τις οδηγίες του οποίου ο αμυντικός επέστρεψε στην Κοπεγχάγη το 2022 έναντι 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, κατακτώντας αργότερα το νταμπλ με τον προπονητή. Συνολικά στην καριέρα του έχουν δαπανηθεί 19,25 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές για τον Βάβρο, του οποίου η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ».

COMMENTS
LATEST NEWS
18:18 SUPER LEAGUE

«Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Ντένις Βάβρο»

17:57 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 2,75 εκατ. ευρώ

17:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πορτογαλικό δημοσίευμα: «Φεύγει ο Βαγιαννίδης από τη Σπόρτινγκ»

17:50 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ, το Game 1 των ημιτελικών της GBL

17:25 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Τεράστια έκπληξη με αποκλεισμό του Γιανίκ Σίνερ

17:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα: Βγήκαν τα εισιτήρια του φιλικού με την Ιταλία στο Παγκρήτιο

17:05 MUNDIAL

ΣΟΚ με Νεϊμάρ στην Βραζιλία: Τρέχει να προλάβει την πρεμιέρα του Μουντιάλ

16:57 CONFERENCE LEAGUE

Δύο παίκτες της ΑΕΚ στην κορυφαία ενδεκάδα του Conference League

16:47 GREEK BASKET LEAGUE

Οριστικά εκτός ο Ντίμσα με Παναθηναϊκό

16:38 SUPER LEAGUE

Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΑΕΚ: «Ο δρόμος του νικητή»

16:32 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Εκτός 4 για τους «πράσινους», μέσα ο Σλούκας

16:26 SUPER LEAGUE

Βοτανικός: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας