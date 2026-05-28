Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Εκτός Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ για τους Πειραιώτες στο Game 1

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός 12άδας τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Εβάν Φουρνιέ για την πρώτη αναμέτρηση με την ΑΕΚ στο ΣΕΦ.

Χωρίς δύο σημαντικούς παίκτες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο Game 1 των ημιτελικών της Greek Basketball League απέναντι στην ΑΕΚ στο ΣΕΦ (20:15), καθώς εκτός αποστολής έμειναν οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Εβάν Φουρνιέ.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν στη δράση λίγες ημέρες μετά το Euroleague Final Four 2026, με το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ να διεξάγεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να δώσει «ανάσες» στον Σέρβο σέντερ και τον Γάλλο γκαρντ μετά τον τελικό της Κυριακής (24/5), αφήνοντάς τους εκτός της 12άδας.

Η 12άδα του Ολυμπιακού αποτελείται από τους: Ουόκαπ, Μόρις, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Τζόουνς και Χολ.

