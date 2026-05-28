· Ελλάδα

Γιοβάνοβιτς: «Τελευταία ευκαιρία να δουλέψουμε πριν το Nations League»

Οι δηλώσεις του Ομοσπονδιακού προπονητή, για την έναρξη της προετοιμασίας ενόψει των φιλικών που θα δώσει η Εθνική μας με Σουηδία και Ιταλία. 

Γιοβάνοβιτς: «Τελευταία ευκαιρία να δουλέψουμε πριν το Nations League»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Εθνική Ελλάδας προπονήθηκε για πρώτη φορά μετά τη συγκέντρωση για τους αγώνες του Ιουνίου. Η γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει σε φιλικές αναμετρήσεις τη Σουηδία και την Ιταλία, στις 4 και 7 Ιουνίου αντίστοιχα.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν την πρώτη προπόνηση, αναφέρθηκε στη σημασία των αγώνων, αλλά και στη δυσκολία της περιόδου. Οι ποδοσφαιριστές, βλέπετε, προέρχονται από μια μακρά περίοδο αγώνων και υπάρχει κόπωση.

Οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς:

«Είναι μια πολύ δύσκολη η περίοδος του Ιουνίου. Είναι τέλος της σεζόν, όλοι οι παίκτες προέρχονται από μια απαιτητική σεζόν με τις ομάδες τους.

Δύο φιλικά παιχνίδια, θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε αυτή την εβδομάδα που έχουμε μαζί στην Αθήνα πριν τα παιχνίδια με Σουηδία και Ιταλία στην Κρήτη με την ίδια σοβαρότητα όπως πάντα έχει αυτή η ομάδα και οι παίκτες.

Προσπαθώντας να βελτιώσουμε λίγο τον εαυτό μας ή ίσως να προσθέσουμε κάποια πράγματα. Γιατί είναι μια μοναδική ευκαιρία, στα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουμε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιών και δεν θα έχουμε πολλά να κάνουμε στις προπονήσεις.

Είναι ίσως μια τελευταία ευκαιρία να δουλέψουμε κάποια πράγματα πριν τα παιχνίδια του Nations League».

COMMENTS
LATEST NEWS
20:42 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 114-102 παρ.: Τα highlights του αγώνα

20:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Συμφωνία Αλέγκρι-Νάπολι για δύο χρόνια»

20:36 GREEK BASKET LEAGUE

Μήτογλου: «Σημαντική η νίκη με τον ΠΑΟΚ - Έχουμε ακόμη έναν στόχο»

20:32 GREEK BASKET LEAGUE

Αταμάν: «Ήμασταν εκτός ρυθμού, να τελειώσουμε τη σειρά στη Θεσσαλονίκη»

20:20 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 114-102: Προβλημάτισε ο Παναθηναϊκός, «καθάρισε» ο αρχηγός

20:15 SUPER LEAGUE

Το αισιόδοξο μήνυμα του Αντίνο: «Έτοιμοι για μεγάλα πράγματα – Είμαστε μόνο στην αρχή»!

20:08 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Ολυμπιακός - ΑΕΚ, το πρώτο ματς των ημιτελικών στην GBL

19:51 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης: Χειρουργήθηκε ο Γκαρούμπα μετά τη ρήξη Αχιλλείου

19:44 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Επική ανατροπή της Σάκκαρη και πρόκριση στον 3ο γύρο μετά από πέντε χρόνια

19:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιοβάνοβιτς: «Τελευταία ευκαιρία να δουλέψουμε πριν το Nations League»

19:28 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ: Εκπληκτικός Λεσόρ! Τα κάνει όλα!

19:25 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Επιστρέφει ο Κουζμίνσκας για την Ένωση στο Game 1 στο ΣΕΦ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας