Γιοβάνοβιτς: «Τελευταία ευκαιρία να δουλέψουμε πριν το Nations League»

Η Εθνική Ελλάδας προπονήθηκε για πρώτη φορά μετά τη συγκέντρωση για τους αγώνες του Ιουνίου. Η γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει σε φιλικές αναμετρήσεις τη Σουηδία και την Ιταλία, στις 4 και 7 Ιουνίου αντίστοιχα.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν την πρώτη προπόνηση, αναφέρθηκε στη σημασία των αγώνων, αλλά και στη δυσκολία της περιόδου. Οι ποδοσφαιριστές, βλέπετε, προέρχονται από μια μακρά περίοδο αγώνων και υπάρχει κόπωση.

Οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς:

«Είναι μια πολύ δύσκολη η περίοδος του Ιουνίου. Είναι τέλος της σεζόν, όλοι οι παίκτες προέρχονται από μια απαιτητική σεζόν με τις ομάδες τους.

Δύο φιλικά παιχνίδια, θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε αυτή την εβδομάδα που έχουμε μαζί στην Αθήνα πριν τα παιχνίδια με Σουηδία και Ιταλία στην Κρήτη με την ίδια σοβαρότητα όπως πάντα έχει αυτή η ομάδα και οι παίκτες.

Προσπαθώντας να βελτιώσουμε λίγο τον εαυτό μας ή ίσως να προσθέσουμε κάποια πράγματα. Γιατί είναι μια μοναδική ευκαιρία, στα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουμε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιών και δεν θα έχουμε πολλά να κάνουμε στις προπονήσεις.

Είναι ίσως μια τελευταία ευκαιρία να δουλέψουμε κάποια πράγματα πριν τα παιχνίδια του Nations League».