Ολυμπιακός: Στα «ραντάρ» της Κόμο ο Πιρόλα

Ο Πιρόλα, που αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Ίντερ, διαθέτει εμπειρίες από τη Serie A με τη Σαλερνιτάνα, αλλά και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων».

Η Κόμο, η οποία ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της, αναζητά Ιταλούς ποδοσφαιριστές ώστε να ενισχύσει τον κορμό της ομάδας. Ο τεχνικός του συλλόγου, Σεσκ Φάμπρεγας, φέρεται να έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Πιρόλα, θεωρώντας πως ταιριάζει απόλυτα στα αγωνιστικά του πλάνα, όπως αναφέρει η Gazzetta dello Sport.

Το ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο Ιταλός στόπερ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως τις 30 Ιουνίου 2030, ενώ για την απόκτησή του θα απαιτηθεί ένα ποσό που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ.