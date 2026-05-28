Μήτογλου: «Σημαντική η νίκη με τον ΠΑΟΚ - Έχουμε ακόμη έναν στόχο»

Ο Ντίνος Μήτογλου αναφέρθηκε στη δύσκολη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ, τονίζοντας τη σημασία του αποτελέσματος για τη συνέχεια, ενώ ξεκαθάρισε πως η ομάδα παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος.

Ο διεθνής φόργουορντ στάθηκε στις δυσκολίες που δημιούργησε η άμυνα του ΠΑΟΚ, επισημαίνοντας πως η ομάδα του χρειάστηκε χρόνο για να προσαρμοστεί στο παιχνίδι.

«Μας έβαλε δύσκολα ο ΠΑΟΚ, έπαιξε ζώνη και μας μπέρδεψε, όμως μετά προσαρμοστήκαμε. Το σημαντικό ήταν ότι πήραμε τη νίκη. Έχουμε αύριο το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

Παράλληλα, στάθηκε στη δυσκολία της επόμενης αναμέτρησης, τονίζοντας πως η ομάδα θα πρέπει να παρουσιαστεί έτοιμη εκτός έδρας.

«Παίζουμε εκτός έδρας, ο ΠΑΟΚ έχει πολύ δυνατή έδρα. Πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Το Σάββατο πάμε να πάρουμε τη νίκη», σημείωσε.

Ο Μήτογλου έστειλε και μήνυμα προς τον κόσμο, ευχαριστώντας τους φιλάθλους για τη στήριξή τους, παρά την απογοήτευση που υπάρχει.

«Ευχαριστούμε τον κόσμο μας γιατί μας στηρίζει. Καταλαβαίνω την απογοήτευση, έχουμε κάτω τα κεφάλια, συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά, έχουμε ακόμα έναν στόχο μπροστά μας», είπε χαρακτηριστικά.