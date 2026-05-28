Παναθηναϊκός: Μια ντουζίνα οι σίγουροι και στους άλλους ερωτηματικά

Το… κύμα αλλαγών που άρχισε για το ρόστερ του Παναθηναϊκού τον περασμένο Γενάρη, θα κορυφωθεί αυτό το καλοκαίρι. Όπως αναμενόταν άλλωστε, καθώς το πλάνο δεν είχε τεθεί από τον Ράφα Μπενίτεθ αλλά από το κλαμπ το ίδιο. Έτσι, μετά και την πρόσληψη του Γιάκομπ Νίστρουπ, οι διαφοροποιήσεις δεδομένα θα είναι ριζικές.

Από το υπάρχον ρόστερ του «τριφυλλιού», αυτοί που θα αποχωρήσουν θα είναι πολλοί. Γιατί είτε δεν εξυπηρετούν το πλάνο της ομάδας, είτε δεν ταιριάζουν στη νέα φιλοσοφία, είτε δεν έχουν αποδείξει πως αξίζουν την παραπάνω ευκαιρία.

Αυτή τη στιγμή, οι σίγουροι για τη νέα σεζόν είναι ουσιαστικά 12 ποδοσφαιριστές. Οι υπόλοιποι έχουν από καθόλου έως αρκετές πιθανότητες να συνεχίσουν, χωρίς όμως να είναι στο 100% ή έστω κοντά σε αυτό.

Ο Κωνσταντίνος Κότσαρης θα βρίσκεται στον Παναθηναϊκό όπως όλα δείχνουν, συμπληρώνοντας την τριάδα των τερματοφυλάκων. Το ίδιο ισχύει και με τους Γιώργο Κάτρη και Γιώργο Κυριακόπουλο. Κάπου εκεί «κλείνουν» οι σίγουροι για την άμυνα.

Στη μεσαία γραμμή, δεν το κουνάει φυσικά ο Σωτήρης Κοντούρης. Το ίδιο αναμένεται να γίνει με τον Άνταμ Τσέριν. Στους πιο δημιουργικούς χαφ, οι Αντριάνο Γιάγκουσιτς και Βισέντε Ταμπόρδα έχουν θέση στο ρόστερ της νέας σεζόν.

Ανάς Ζαρουρί (τα δικαιώματά του αποκτήθηκαν πρόσφατα), Σαντίνο Αντίνο και Παύλος Παντελίδης, είναι οι τρεις σίγουροι στα «φτερά» της μεσοεπιθετικής γραμμής. Τέλος, Αντρέας Τετέι και Σίριλ Ντέσερς θα είναι στην ομάδα για την γραμμή κρούσης. Με τον Νιγηριανό να είναι άγνωστο ακόμη το πότε θα είναι έτοιμος για να αρχίσει δουλειά με την ομάδα.

Καταλαβαίνει κανείς πως μένουν πολλά ονόματα εκτός. Πολλά εκ των οποίων αποτελούν έκπληξη. Δεδομένα θα υπάρξουν αποχωρήσεις που δεν τις περίμενε ο κόσμος σε μεγάλο βαθμό. Κάποιες περιπτώσεις, βέβαια, εξαρτώνται από το πιθανό ενδιαφέρον για παραχώρησή τους, ή ακόμη και τη δική τους επιθυμία να αναζητήσουν κάτι διαφορετικό.

Τέτοιο ενδεχόμενο υπάρχει με τον Ντάβιντε Καλάμπρια, καθώς δεν θα τον άφηνε αδιάφορο η προοπτική επιστροφής στη Serie A και την πατρίδα του. Από την άλλη είναι και ο Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο και αν αυτό προσελκύσει ενδιαφέρον, ο Παναθηναϊκός με τη σωστή τιμή δε θα πει όχι. Ειδικά μετά την τελευταία σεζόν του Ουρουγουανού και τα πολλά ζητήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε.