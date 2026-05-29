Μπαρτζώκας: «Προπαγάνδα η συζήτηση για τις βολές»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε για τις δηλώσεις του Σέρτζιο Σκαριόλο σχετικά με τη διαιτησία του τελικού της Euroleague, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της Greek Basketball League.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού χαρακτήρισε «προπαγάνδα» τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τις βολές και τα σφυρίγματα που παίρνει η ομάδα του, υπογραμμίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν ασχολούνται με τη διαιτησία.

Αναφερόμενος στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, στάθηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες που ακολούθησαν το Final Four και στην έλλειψη συγκέντρωσης που, όπως είπε, ήταν φυσιολογική μετά την κατάκτηση της Euroleague και τους εορτασμούς που ακολούθησαν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ήταν το πρώτο παιχνίδι της σειράς με την ΑΕΚ. Ένας ημιτελικός που φυσικά διακυβεύονται πολλά. Μετά από όλα αυτά που ξέρετε ότι έγιναν στο Final Four. Που η ομάδα έδωσε το 100% της πνευματικής και της σωματικής της ενέργειας. Μετά από αυτό είχαμε και δύο-τρεις ημέρες έντονων διασκεδάσεων, γιορτών και γεγονότων τα οποία είναι απολύτως φυσιολογικά, ασφαλώς κι εγώ δεν μπορούσα να το ελέγξω να μη συμβεί.

Οφείλαμε να δώσουμε τη χαρά στα μέλη της ομάδας και ειδικά στους παίκτες να γιορτάσουν αυτήν την κατάκτηση και όπως καταλαβαίνετε ο κόσμος πέρασε πολύ καλά σήμερα εκτός από εμένα που έπρεπε να σιγουρέψουμε τη νίκη. Ήταν ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι προφανώς και λόγω της ικανότητας της ΑΕΚ, αλλά και λόγω της ελλιπούς συγκέντρωσης και προετοιμασίας της ομάδας. Το ότι κερδίσαμε είναι πολύ σημαντικό.

Σιγά-σιγά θα μπούμε στη διαδικασία να προετοιμαστούμε καλά και να παίξουμε καλύτερα το Σάββατο και αν γίνει αυτό και καταφέρουμε να κερδίσουμε, μετά θα έχουμε περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούμε για τους τελικούς. Χρειαζόμαστε αυτόν τον χρόνο μετά το Final Four. Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς. Συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ, έκανε μία καταπληκτική χρονιά. Από μία πολύ δύσκολη και άσχημη συγκυρία έχασε το τρόπαιο του BCL και όπως κάπου διάβασα και ο ΠΑΟΚ έπαιξε τελικό και εμείς και η ΑΕΚ.

Αυτό πιστοποιεί την άνοδο του ελληνικού μπάσκετ. Συν τις επενδύσεις που γίνονται και στον Άρη, νομίζω πως του χρόνου το πρωτάθλημα θα είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό. Πιο ποιοτικό από αυτό που ήδη είναι φέτος. Δεν έχει τελειώσει το φετινό, οπότε ας συγκεντρωθούμε σε αυτό».

Για την ώθηση που δίνουν σε αυτά τα παιχνίδια οι παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής στα προηγούμενα: «Κάθε παίκτης τώρα είναι σε μία διαφορετική κατάσταση. Υπάρχουν άλλοι που διαχειρίζονται αυτό που έχει συμβεί. Όλοι προφανώς επειδή είναι παίκτες μεγάλης ποιότητας, έχουν και αντίστοιχη αξία. Όμως κάθε ένας διαχειρίζεται αυτά τα συναισθήματα διαφορετικά. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάντα σημαντικός. Το γεγονός ότι έχουμε ένα βάθος μας βοηθάει. Σήμερα δεν έπαιξε ο Φουρνιέ και ο Μιλουτίνοβ, προφανώς μεθαύριο θα παίξουν. Να μπουν και αυτοί σε έναν ρυθμό εν όψει των τελικών αν γίνουν με εμάς παρόντες. Νομίζω και οι 12 παίκτες που έπαιξαν συνεισέφεραν στο να κερδίσουμε, αλλά δεν έχω να πω και πολλά για αυτό το παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο. Δεν εκτελούσαμε καλά. Περπατάγαμε στην άμυνα, αφήναμε πράγματα. Όταν παίρναμε διαφορές για να τελειώσει το ματς νωρίς, νομίζαμε ότι ήταν παιχνίδι επίδειξης και πετούσαμε τις μπάλες στα χέρια των αντιπάλων. Το καταλαβαίνω απόλυτα, είναι φυσιολογικό. Δεν θέλω και εγώ να γίνομαι γκρινιάρης. Όμως έχουμε έναν τίτλο μπροστά μας. Πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για να τον κατακτήσουμε».

Για τις ανθρώπινες σχέσεις στον οργανισμό του Ολυμπιακού και για όσα ζει ο Πίτερς τις τελευταίες ημέρες: «Νομίζω πως στη ζωή και στον αθλητισμό, αν δεν είναι ευκαιριακή η συμμετοχή σου, σε τελική ανάλυση παίρνεις αυτό που αξίζεις. Σχετικά με την αναγνώριση του κόσμου, που έχει ένα αλάθητο κριτήριο, αυτό συμβαίνει για τον Άλεκ.

Όσο ήταν εδώ, ήταν πάντα ένας παίκτης που στην προπόνηση νοιαζόταν να παίξει το παιχνίδι με τον τρόπο που πρέπει να το παίξει. Προφανώς όλοι οι παίκτες έχουν δυνατότητες και αδυναμίες. Αυτό που είπατε για τον Άλεκ, ισχύει και για άλλους παίκτες, ακόμη και για εκείνους που δεν είχαν πολύ χρόνο στην Ευρωλίγκα.

Είμαστε ευγνώμονες. Αυτό είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού. Εκτιμάει καταρχάς την προσπάθεια. Προφανώς και το τρόπαιο. Νομίζω ότι είναι μία διαδικασία 4-5 χρόνων που συμμετέχουμε συνέχεια σε Final Four. Που είμαστε στην κορυφή και αυτό το πράγμα έχει εκτιμηθεί σαν ένα αποτέλεσμα της δουλειάς ενός ολόκληρου οργανισμού».

Για το πιθανό φιλικό του Ολυμπιακού με τους Νικς: «Δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτό, ειλικρινά. Κάθε εποχή έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. μακάρι να γίνει αυτό το παιχνίδι. Δεν είχα ενημερωθεί. Ο κύριος Τσάκος έχει καλές σχέσεις. Νομίζω έχει και με την Κρίσταλ Πάλας, που πήρανε το Conference League χθες. Τα συγχαρητήριά μου.

Αν έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε, όταν γίνει και αν γίνει αυτό το παιχνίδι, γιατί και το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Φέτος υπάρχει και Σούπερ Καπ Ευρωλίγκας. Έτυσι ακούγεται και μάλιστα στο Άμπου Ντάμπι. Πλησιάζουμε τα 80 παιχνίδια και έχουμε ακόμα κάποια. Το πρόγραμμά μας είναι δύσκολο, όμως μακάρι να βρεθεί η ευκαιρία και να παίξουμε».

Για τους Μάιους του 2013, του 2024 και τον φετινό του Ολυμπιακού και το τι σημαίνουν για τον ίδιο: «Για να είμαι ειλικρινής δεν σηματοδοτώ τη ζωή μου με βάση τον μήνα. Αν είναι Μάιο, Ιούνιο κλπ. Τα γεγονότα που αναφέρατε είναι πολύ σημαντικά, συμφωνώ.

Είναι τρεις τίτλοι του Ολυμπιακού στην ιστορία αυτού του τεράστιου πολυαθλητικού συλλόγου που έχει κατακτήσει 300 και πλέον τίτλους και πάρα πολλούς ευρωπαϊκούς. Για τον Μάιο όμως δεν το είχα σκεφτεί. Δεν θα έλεγα πως είναι ο αγαπημένος μου μήνας».

Η απάντηση του προς τον Σκαριόλο για την διαιτησία: «Προφανώς η Ρεάλ έπαιξε καταπληκτικά και ήταν άριστα προετοιμασμένη. Εμείς αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια, είναι να ασχολούμαστε μόνο με την ομάδα μας. Δεν έχουμε καταφύγει ποτέ σε μεθόδους να λέμε πόσες βολές σουτάρει κάποιος.

Όταν ο Παναθηναϊκός το ’24 είχε τις περισσότερες κερδισμένες βολές και τις λιγότερες εκτελεσμένες εναντίον του, τότε δεν ήταν ένα θέμα. Φέτος που ο Ολυμπιακός είχε περισσότερες κερδισμένες βολές, έγινε αντικείμενο προπαγάνδας. Δεν έγινε αντικείμενο όταν η FIBA είπε “συγγνώμη” για το κόψιμο του Βράνκοβιτς στην Μπαρτσελόνα. Γενικά η κοινωνία είναι τέτοια πολλές φορές, αντί να συγκεντρωνόμαστε στον εαυτό μας, πάντα κάνουμε την προσπάθεια να υποτιμήσουμε την προσπάθεια του άλλου.

Το σέβομαι. Κάποιοι είναι και επαγγελματίες και το κάνουν, δηλαδή με βάση σχέδιο. Η ομάδα τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι τρεις φορές πρώτη στην κανονική διάρκεια, παίζει κάθε χρονιά στα Final Four, πέρασε με sweep στον τελικό και κέρδισε την περσινή πρωταθλήτρια με 20 πόντους και κέρδισε και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε, με τη Ρεάλ.

Αν ψάχνουμε ένα-δύο σφυρίγματα για να πούμε, ξέρω ’γω, το φάουλ του Καμπάτσο ή οτιδήποτε, θα ’λεγα ότι καμία διαιτησία δεν σε αφήνει να παίξεις τόσο σκληρή άμυνα για 40 λεπτά και καμία στο 88-80 δεν σου δίνει φάουλ στην κλοτσιά του Καμπάτσο στον αέρα για να μπεις στο παιχνίδι, αν ήταν έτσι.

Η Ρεάλ είναι τεράστιος σύλλογος, επειδή και ο Ολυμπιακός είναι τεράστιος σύλλογος, εμείς δεν θα καταφύγουμε ποτέ, όταν χάνουμε, δίνουμε το χέρι και φεύγουμε. Μπορεί να μας πειράζει προφανώς, γιατί δεν είμαστε εμείς οι νικητές, αλλά δεν θα καταφύγουμε ποτέ σε τέτοιες μεθόδους».