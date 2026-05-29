Roland Garros: Είπε… αντίο στον δεύτερο γύρο ο Στέφανος Τσιτσιπάς - Ήττα από Αρνάλντι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποχαιρέτησε νωρίς το Roland Garros, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 σετ από τον Ματέο Αρνάλντι στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Ο Ιταλός τενίστας επικράτησε με 7-6, 5-7, 6-3, 6-2, έπειτα από αναμέτρηση που ξεπέρασε τις τρεις ώρες, εκμεταλλευόμενος τα λάθη και την αστάθεια του Έλληνα πρωταθλητή.

Το πρώτο σετ κρίθηκε στο tie-break, όπου ο Αρνάλντι παρουσιάστηκε πιο αποτελεσματικός και το κατέκτησε με 7-2, βρίσκοντας λύσεις απέναντι στον Τσιτσιπά, ο οποίος υπέπεσε σε αρκετά αβίαστα λάθη.

Η αντίδραση του Έλληνα τενίστα ήρθε στο δεύτερο σετ, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω με 3-0. Ο Τσιτσιπάς ανέβασε την απόδοσή του στα κρίσιμα σημεία και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1, παίρνοντας το σετ με 7-5.

Στη συνέχεια, όμως, ο Αρνάλντι επέβαλε τον ρυθμό του με επιθετικό παιχνίδι και σωστές επιλογές, φτάνοντας σε καθοριστικά break τόσο στο τρίτο όσο και στο τέταρτο σετ. Ο Ιταλός έκλεισε το ματς με 6-3 και 6-2 αντίστοιχα, παίρνοντας την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Ο αποκλεισμός του Τσιτσιπά από τον δεύτερο γύρο του Roland Garros έρχεται σε μια σεζόν με αρκετές μεταπτώσεις για τον Έλληνα τενίστα, ο οποίος είχε αποχωρήσει επίσης νωρίς και από το Australian Open.

Τα σετ: 7-6(2), 5-7, 6-3, 6-2