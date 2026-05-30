Ολυμπιακός: Η ενημέρωση των «ερυθρόλευκων» για τις ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας

Σε νέα ενημέρωση αναφορικά με τα εισιτήρια διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2026-27 προχώρησε το Σάββατο (30/5) η ΠΑΕ Ολυμπιακός, δίνοντας διευκρινίσεις για τη διαδικασία ανανέωσης των κατόχων της περασμένης σεζόν.

Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της Stoiximan Super League, στις 17 Μαΐου, οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν το πλάνο διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα χρονιά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι περσινοί κάτοχοι θα έχουν προτεραιότητα στην ανανέωση των θέσεων τους.

Η διαδικασία, όπως είχε γνωστοποιηθεί από την πρώτη στιγμή, έχει χωριστεί σε τρεις διακριτές φάσεις, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων της ομάδας.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (30/5), η ΠΑΕ Ολυμπιακός επανήλθε με νέα ανακοίνωση, η οποία αφορά στις ανανεώσεις των κατόχων διαρκείας της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου για τη σεζόν 2026-27.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας οι οποίοι είχαν 13 παρουσίες και κάτω την αγωνιστική περίοδο 2025-26 και δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους την 1η περίοδο για τη σεζόν 2026-27, ότι ύστερα από πολλά αιτήματα των φιλάθλων μας για διατήρηση των θέσεων τους με την αξία του 2ου πίνακα τιμών, κατ’ εξαίρεση και μόνο για την φετινή χρονιά, όσοι επιθυμούν, θα μπορούν να ανανεώσουν την θέση τους με τις τιμές του 2ου πίνακα έως το τέλος της 1ης περιόδου (Πέμπτη 4/6 στις 15:00) στο www.olympiacos.org.

Οι ανωτέρω φίλαθλοι δεν θα έχουν δικαίωμα για αλλαγή θέσης στην 2η περίοδο».