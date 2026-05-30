Μόντριτς: «Η σεζόν δεν τελείωσε όπως θέλαμε, ευχαριστώ ειλικρινά όλους τους οπαδούς της Μίλαν»

Ο Κροάτης μέσος, που άφησε το περασμένο καλοκαίρι τη Ρεάλ Μαδρίτης έπειτα από 13 χρόνια γεμάτα τίτλους και διακρίσεις, μετακόμισε στο Μιλάνο με στόχο να προσθέσει νέες επιτυχίες στο πλούσιο παλμαρέ του. Ωστόσο, η αγωνιστική χρονιά ολοκληρώθηκε χωρίς κάποιον σημαντικό στόχο να επιτυγχάνεται.

Παρά το ενθαρρυντικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, η Μίλαν έχασε σταδιακά έδαφος στη μάχη για τον τίτλο της Serie A, ενώ η πορεία της στο Coppa Italia σταμάτησε πρόωρα μετά τον αποκλεισμό από τη Λάτσιο.

Το μεγαλύτερο πλήγμα, ωστόσο, ήρθε στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι «ροσονέρι» γνώρισαν εντός έδρας ήττα με 2-1 από την Κάλιαρι, παρότι είχαν προηγηθεί, χάνοντας με δραματικό τρόπο το εισιτήριο για το επόμενο Champions League.

Η αποτυχία προκάλεσε έντονους τριγμούς στο εσωτερικό του συλλόγου, με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι να αποτελεί το πρώτο πρόσωπο που πλήρωσε το τίμημα της απογοητευτικής σεζόν, αποχωρώντας από την τεχνική ηγεσία.

Από την πλευρά του, ο Λούκα Μόντριτς δεν έκρυψε τη στενοχώρια του για την εξέλιξη της χρονιάς και μέσω ανάρτησής του στο Instagram εξέφρασε την απογοήτευσή του, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στήριξης και ευγνωμοσύνης προς τους φίλους της Μίλαν για τη συμπαράστασή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Οι δηλώσεις του Μόντριτς:

«Μια σεζόν με καλές και δύσκολες στιγμές, αλλά στο τέλος πρέπει να αντιμετωπίσουμε την σκληρή πραγματικότητα και να παραδεχτούμε ότι δεν τελείωσε όπως θέλαμε!

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους τους οπαδούς της Μίλαν για την αγάπη, τον σεβασμό και την τεράστια υποστήριξη που μου έδειξαν όλη τη χρονιά!»