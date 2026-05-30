Champions League: Ιστορικό back-to-back για Παρί - Μόλις η 9η ομάδα που το πετυχαίνει
Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε διατήρησε τον τίτλο της απέναντι στην Άρσεναλ και έγινε μόλις η δεύτερη που πετυχαίνει back-to-back κατακτήσεις στη σύγχρονη εποχή του Champions League.
Η Παρί Σεν Ζερμέν διατήρησε τα σκήπτρα της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, επικρατώντας της Άρσεναλ στον τελικό που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.
Οι Λονδρέζοι δεν κατάφεραν να συνδυάσουν την κατάκτηση της Premier League με το πρώτο Champions League της ιστορίας τους, παραμένοντας με το Κύπελλο Κυπελλούχων του 1994 ως τη μοναδική ευρωπαϊκή κούπα στη συλλογή τους.
Με τη νέα αυτή επιτυχία, η Παρί Σεν Ζερμέν έγινε η ένατη ομάδα που κατακτά το Champions League ή το Κύπελλο Πρωταθλητριών σε δύο διαδοχικές σεζόν. Το επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι στη σύγχρονη μορφή της διοργάνωσης, από το 1992 και μετά, μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης είχε καταφέρει να υπερασπιστεί με επιτυχία τον τίτλο της.
Η πρώτη ομάδα που πέτυχε συνεχόμενες κατακτήσεις ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία κυριάρχησε από τη σεζόν 1955-56 έως και το 1959-60 με πέντε διαδοχικούς τίτλους. Ακολούθησε η Μπενφίκα με τα τρόπαια των σεζόν 1960-61 και 1961-62, ενώ η Ίντερ κατέκτησε το τρόπαιο το 1963-64 και επανέλαβε το κατόρθωμα έναν χρόνο αργότερα.
Στη δεκαετία του 1970, ο Άγιαξ πανηγύρισε τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις από το 1970-71 έως το 1972-73, με την Μπάγερν Μονάχου να ακολουθεί με ισάριθμους τίτλους από το 1973-74 έως το 1975-76. Στη συνέχεια, Λίβερπουλ και Νότιγχαμ Φόρεστ κατέκτησαν από δύο διαδοχικά τρόπαια, ενώ η Μίλαν έφτασε επίσης σε συνεχόμενες κορυφές της Ευρώπης τις σεζόν 1988-89 και 1989-90.
Πριν από την Παρί Σεν Ζερμέν, η τελευταία ομάδα που είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία κατέκτησε τρία διαδοχικά Champions League από τη σεζόν 2015-16 έως και τη σεζόν 2017-18.
Τα αποτελέσματα των τελικών από την έναρξη του θεσμού:
Έτος
Πόλη
Τελικός
Αποτέλεσμα
1956
Παρίσι
Ρεάλ Μαδρίτης - Ρεμς
4-3
1957
Μαδρίτη
Ρεάλ Μαδρίτης - Φιορεντίνα
2-0
1958
Βρυξέλλες
Ρεάλ Μαδρίτης - Μίλαν
3-2 παρ.
1959
Στουτγκάρδη
Ρεάλ Μαδρίτης - Ρεμς
2-0
1960
Γλασκόβη
Ρεάλ Μαδρίτης - Άιντραχτ
7-3
1961
Βέρνη
Μπενφίκα - Μπαρτσελόνα
3-2
1962
Άμστερνταμ
Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης
5-3
1963
Γουέμπλεϊ
Μίλαν - Μπενφίκα
2-1
1964
Βιέννη
Ίντερ - Ρεάλ Μαδρίτης
3-1
1965
Μιλάνο
Ίντερ - Μπενφίκα
1-0
1966
Βρυξέλλες
Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτιζάν
2-1
1967
Λισαβόνα
Σέλτικ - Ίντερ
2-1
1968
Γουέμπλεϊ
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπενφίκα
4-1 παρ.
1969
Μαδρίτη
Μίλαν - Άγιαξ
4-1
1970
Μιλάνο
Φέγενορντ - Σέλτικ
2-1 παρ.
1971
Γουέμπλεϊ
Άγιαξ - Παναθηναϊκός
2-0
1972
Ρότερνταμ
Άγιαξ - Ίντερ
2-0
1973
Βελιγράδι
Άγιαξ - Γιουβέντους
1-0
1974
Βρυξέλλες
Μπάγερν - Ατλέτικο Μαδρίτης
1-1 (4-0 επαν.)
1975
Παρίσι
Μπάγερν - Λιντς
2-0
1976
Γλασκόβη
Μπάγερν - Σεντ Ετιέν
1-0
1977
Ρώμη
Λίβερπουλ - Γκλάντμπαχ
3-1
1978
Γουέμπλεϊ
Λίβερπουλ - Μπριζ
1-0
1979
Μόναχο
Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάλμε
1-0
1980
Μαδρίτη
Νότιγχαμ Φόρεστ - Αμβούργο
1-0
1981
Παρίσι
Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης
1-0
1982
Ρότερνταμ
Άστον Βίλα - Μπάγερν
1-0
1983
Αθήνα
Αμβούργο - Γιουβέντους
1-0
1984
Ρώμη
Λίβερπουλ - Ρόμα
1-1 (5-3 πέν.)
1985
Βρυξέλλες
Γιουβέντους - Λίβερπουλ
1-0
1986
Σεβίλλη
Στεάουα Βουκουρεστίου - Μπαρτσελόνα
0-0 (2-0 πέν.)
1987
Βιέννη
Πόρτο - Μπάγερν
2-1
1988
Στουτγκάρδη
Αϊντχόφεν - Μπενφίκα
0-0 (6-5 πέν.)
1989
Βαρκελώνη
Μίλαν - Στεάουα
4-0
1990
Βιέννη
Μίλαν - Μπενφίκα
1-0
1991
Μπάρι
Ερυθρός Αστέρας - Μαρσέιγ
0-0 (5-3 πέν.)
1992
Γουέμπλεϊ
Μπαρτσελόνα - Σαμπντόρια
1-0 παρ.
1993
Μόναχο
Μαρσέιγ - Μίλαν
1-0
1994
Αθήνα
Μίλαν - Μπαρτσελόνα
4-0
1995
Βιέννη
Άγιαξ - Μίλαν
1-0
1996
Ρώμη
Γιουβέντους - Άγιαξ
1-1 (4-2 πέν.)
1997
Μόναχο
Ντόρτμουντ - Γιουβέντους
3-1
1998
Άμστερνταμ
Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους
1-0
1999
Βαρκελώνη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπάγερν
2-1
2000
Παρίσι
Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια
3-0
2001
Μιλάνο
Μπάγερν - Βαλένθια
1-1 (5-4 πέν.)
2002
Γλασκόβη
Ρεάλ Μαδρίτης - Λεβερκούζεν
2-1
2003
Μάντσεστερ
Μίλαν - Γιουβέντους
0-0 (3-2 πέν.)
2004
Γκελζενκίρχεν
Πόρτο - Μονακό
3-0
2005
Κωνσταντινούπολη
Λίβερπουλ - Μίλαν
3-3 (3-2 πέν.)
2006
Παρίσι
Μπαρτσελόνα - Άρσεναλ
2-1
2007
Αθήνα
Μίλαν - Λίβερπουλ
2-1
2008
Μόσχα
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τσέλσι
1-1 (6-5 πέν.)
2009
Ρώμη
Μπαρτσελόνα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
2-0
2010
Μαδρίτη
Ίντερ - Μπάγερν
2-0
2011
Γουέμπλεϊ
Μπαρτσελόνα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
3-1
2012
Μόναχο
Τσέλσι - Μπάγερν
1-1 (4-3 πέν.)
2013
Γουέμπλεϊ
Μπάγερν - Ντόρτμουντ
2-1
2014
Λισαβόνα
Ρεάλ Μαδρίτης - Ατλέτικο Μαδρίτης
4-1 παρ.
2015
Βερολίνο
Μπαρτσελόνα - Γιουβέντους
3-1
2016
Μιλάνο
Ρεάλ Μαδρίτης - Ατλέτικο Μαδρίτης
1-1 (5-3 πέν.)
2017
Κάρντιφ
Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους
4-1
2018
Κίεβο
Ρεάλ Μαδρίτης - Λίβερπουλ
3-1
2019
Μαδρίτη
Λίβερπουλ - Τότεναμ
2-0
2020
Λισαβόνα
Μπάγερν - Παρί Σεν Ζερμέν
1-0
2021
Πόρτο
Τσέλσι - Μάντσεστερ Σίτι
1-0
2022
Παρίσι
Ρεάλ Μαδρίτης - Λίβερπουλ
1-0
2023
Κωνσταντινούπολη
Μάντσεστερ Σίτι - Ίντερ
1-0
2024
Λονδίνο
Ρεάλ Μαδρίτης - Ντόρτμουντ
2-0
2025
Μόναχο
Παρί Σεν Ζερμέν - Ίντερ
5-0
2026
Βουδαπέστη
Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ
1-1 (4-3 πέν.)