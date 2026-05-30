Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ 1-1 (4-3 πεν.): Παρέμειναν στον θρόνο τους οι Παριζιάνοι (vids)

Η Παρί Σεν Ζερμέν αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη διαδοχική χρονιά, επικρατώντας της Άρσεναλ στα πέναλτι με 4-3 στον τελικό του Champions League που διεξήχθη στη Βουδαπέστη. Οι Παριζιάνοι άντεξαν στην πίεση και πανηγύρισαν την κατάκτηση του τροπαίου έπειτα από μια συγκλονιστική μάχη που κρίθηκε στη... ρώσικη ρουλέτα μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας που έμεινε και στην παράταση.

Ο μεγάλος τελικός εξελίχθηκε σε ένα απόλυτα αμφίρροπο ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και να μην καταφέρνουν να αποκτήσουν ουσιαστικό προβάδισμα.

Έτσι, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση οδηγήθηκε στη δραματική διαδικασία των πέναλτι, όπου οι λεπτομέρειες έκαναν τη διαφορά. Οι ποδοσφαιριστές της Παρί Σεν Ζερμέν εμφανίστηκαν απόλυτα εύστοχοι και διαχειρίστηκαν με ψυχραιμία τις εκτελέσεις τους, σε αντίθεση με την Άρσεναλ που είδε την τελευταία της προσπάθεια να μην βρίσκει στόχο.

Μοιραίος για τους Λονδρέζους στάθηκε ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, καθώς η αστοχία του στην καθοριστική εκτέλεση έδωσε το έναυσμα για τους πανηγυρισμούς των Γάλλων.

Το σκορ του τελικού είχε ανοίξει μόλις στο 6' ο Χάβερτς, με τον Ντεμπελέ να ισοφαρίζει με πέναλτι στο 65'.

«Φωτιά» με το... καλησπέρα από τον Χάβερτς

Η Άρσεναλ μπήκε ιδανικά στον τελικό του Champions League και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα μόλις στην πρώτη της ουσιαστική επίσκεψη στα καρέ της Παρί Σεν Ζερμέν. Στο 6ο λεπτό, ο Χάβερτς εκμεταλλεύτηκε την κόντρα του Τροσάρ πάνω στον Μαρκίνιος, έγινε κάτοχος της μπάλας και με μια εξαιρετική ατομική ενέργεια εισέβαλε στην περιοχή των Παριζιάνων. Από εξαιρετικά δύσκολη και πλάγια θέση, ο Γερμανός επιθετικός εκτέλεσε με υποδειγματικό τρόπο, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 και χαρίζοντας στους «κανονιέρηδες» το ιδανικό ξεκίνημα.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά της, παρουσιάζοντας εξαιρετική αμυντική συνοχή και περιορίζοντας σημαντικά τους χώρους δράσης των Γάλλων. Η πρώτη αντίδραση της Παρί ήρθε στο 12ο λεπτό, όταν ο Φαμπιάν Ρουίθ δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Η Άρσεναλ συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό και στο 26' άγγιξε το δεύτερο γκολ. Ο Σάκα πραγματοποίησε εξαιρετική ενέργεια και γύρισμα από τα δεξιά, με τον Σαφόνοφ να επεμβαίνει την τελευταία στιγμή, προλαβαίνοντας τον επερχόμενο Τροσάρ και αποσοβώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση για την εστία του.

Η Παρί προσπάθησε να ανεβάσει την πίεσή της προς το φινάλε του πρώτου μέρους και στο 43' δημιούργησε τη σημαντικότερη ευκαιρία της. Ο Νούνο Μέντες σέντραρε με ακρίβεια από τα αριστερά, όμως η κεφαλιά του Φαμπιάν Ρουίθ μέσα από την περιοχή πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Λίγο αργότερα, ο Ντεμπελέ επιχείρησε ένα μακρινό σουτ που δεν ανησύχησε τον Ράγια, ενώ στις καθυστερήσεις και ο Ντουέ δοκίμασε την τύχη του από απόσταση, με την μπάλα να καταλήγει αρκετά μέτρα πάνω από την εστία.

Στην... εκπνοή του πρώτου μέρους, ο Φαμπιάν Ρουίθ δοκίμασε ακόμη ένα σουτ από πλάγια θέση, με τον Ράγια να μπλοκάρει σταθερά σε δεύτερο χρόνο, διατηρώντας το πολύτιμο 1-0 για την ομάδα του στην ανάπαυλα.

Ο Ντεμπελέ έφερε τον τελικό στα... ίσα

Η Παρί Σεν Ζερμέν επέστρεψε από τα αποδυτήρια αποφασισμένη να ανατρέψει την κατάσταση και από τα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους εγκαταστάθηκε στο μισό γήπεδο της Άρσεναλ. Οι Γάλλοι κυκλοφορούσαν την μπάλα με υπομονή και πίεζαν διαρκώς, χωρίς όμως να καταφέρνουν αρχικά να δημιουργήσουν τις μεγάλες ευκαιρίες που θα απειλούσαν ουσιαστικά τον Ράγια.

Η πρώτη αξιοσημείωτη στιγμή ήρθε στο 55ο λεπτό, όταν ο Χακίμι επιχείρησε απευθείας εκτέλεση φάουλ από μακρινή απόσταση, με τον Ισπανό τερματοφύλακα της Άρσεναλ να μπλοκάρει εύκολα. Η πίεση των Παριζιάνων, ωστόσο, απέδωσε καρπούς λίγα λεπτά αργότερα. Στο 62’, ο Κβαρατσκέλια έκανε δυναμική κίνηση μέσα στην περιοχή και ανατράπηκε από τον Μοσκέρα, με τον διαιτητή Ζίμπερτ να δείχνει αμέσως την άσπρη βούλα.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ντεμπελέ, ο οποίος στο 65ο λεπτό στάθηκε ψύχραιμος απέναντι στον Ράγια, έστειλε τον γκολκίπερ των Λονδρέζων στην αντίθετη γωνία και διαμόρφωσε το 1-1, βάζοντας ξανά... φωτιά στον μεγάλο τελικό.

Με την ψυχολογία πλέον υπέρ της, η Παρί συνέχισε να πιέζει ασφυκτικά αναζητώντας και δεύτερο τέρμα. Στο 72’ ο Ντεμπελέ βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, όμως το σουτ που επιχείρησε πέρασε άουτ, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Βιτίνια δοκίμασε ένα εντυπωσιακό σουτ από μακριά, με την μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από τα δοκάρια.

Οι Γάλλοι δεν κατέβασαν ρυθμό και στο 77’ άγγιξαν την ολική ανατροπή. Ο Κβαρατσκέλια πραγματοποίησε εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια, διέσχισε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και επιχείρησε δυνατό σουτ, με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι της εστίας του Ράγια και να καταλήγει κόρνερ, στην κορυφαία στιγμή της Παρί μετά την ισοφάριση.

Η πολιορκία συνεχίστηκε μέχρι τα τελευταία λεπτά. Στο 82’ ο Πάτσο πήρε την κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, αλλά δεν μπόρεσε να βρει στόχο, ενώ στο 89’ ο Βιτίνια έφτασε μια ανάσα από το νικητήριο γκολ, βλέποντας το δυνατό του σουτ μέσα από την περιοχή να περνά ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στις καθυστερήσεις, η Παρί δημιούργησε ακόμη μία τεράστια ευκαιρία για να «κλέψει» το τρόπαιο πριν την παράταση. Ο Μπαρκολά έκανε εντυπωσιακή κούρσα στην αντεπίθεση και βρέθηκε σε θέση βολής από πλάγια θέση, όμως το τελείωμά του δεν ήταν το ιδανικό. Έτσι, παρά την ξεκάθαρη υπεροχή των Γάλλων στο δεύτερο μέρος, το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της κανονικής διάρκειας, οδηγώντας τον τελικό στην παράταση.

Τα πέναλτι έδωσαν τη λύση στον τελικό

Η μοναδική καλή στιγμή στο πρώτο μέρος της παράτασης καταγράφηκε στο 100', με τον Χακίμι να δοκιμάζει το πόδι του από μακρινή απόσταση, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Στο 120' ο Γιόκερες έκανε ωραία προσπάθεια, σούταρε έξω από την περιοχή, ωστόσο η προσπάθειά του κόντραρε και πέρασε κόρνερ, με τη μεγάλη αναμέτρηση να πηγαίνει στη διαδικασία των πέναλτι.

Τα πέναλτι:

Ράμος: Εύστοχη εκτέλεση (1-0)

Γιόκερες: Εύστοχη εκτέλεση (1-1)

Ντουέ: Εύστοχη εκτέλεση (2-1)

Έζε: Άστοχη εκτέλεση (2-1)

Μέντες: Άστοχη εκτέλεση (2-1)

Ράις: Εύστοχη εκτέλεση (2-2)

Χακίμι: Εύστοχη εκτέλεση (3-2)

Μαρτινέλι: Εύστοχη εκτέλεση (3-3)

Μπεράνλτο: Εύστοχη εκτέλεση (4-3)

Γκάμπριελ: Άστοχη εκτέλεση (4-3)

Διαιτητής: Ντάνιελ Σίμπερτ (Γερμανία).

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μέντες, Μαρκίνιος (106' Ζαμπάρνι), Πάτσο, Νέβες, Βιτίνια (106' Μπεράλδο), Φαμπιάν Ρουίθ (95' Ζαΐρ Εμερί), Ντουέ, Κβαρατσχέλια (83' Μπαρκολά) και Ντεμπελέ (90+6' Ράμος).

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Μοσκέρα (66' Τίμπερ), Χινκαπιέ, Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Ράις, Λιούις Σκέλι (91' Θουμπιμέντι), Έντεγκαρντ (66' Γιόκερες), Σακά (83' Μαντουέκε), Τροσάρ (83' Μαρτινέλι) και Χάβερτζ (91' 'Εζε).