Η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε να διατηρήσει τα σκήπτρα της στην Ευρώπη, επικρατώντας της Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι και κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League.

Οι Παριζιάνοι επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ενώ η Άρσεναλ δεν μπόρεσε να συνδυάσει την κατάκτηση της Premier League με το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Έτσι, το Κύπελλο Κυπελλούχων του 1994 παραμένει ο μοναδικός ευρωπαϊκός τίτλος στην τροπαιοθήκη των «Κανονιέρηδων».

Μετά το τέλος του μεγάλου τελικού, ένα απρόοπτο περιστατικό έκλεψε για λίγο την παράσταση κατά τη διάρκεια της απονομής. Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφέριν, κινήθηκε αρχικά προς τον Ουσμάν Ντεμπελέ προκειμένου να του παραδώσει το τρόπαιο του Champions League.

Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αντιλήφθηκε το λάθος του, καθώς αρχηγός της Παρί Σεν Ζερμέν είναι ο Μαρκίνιος. Ο ισχυρός άνδρας της UEFA διόρθωσε άμεσα την κίνησή του και παρέδωσε το βαρύτιμο τρόπαιο στον Βραζιλιάνο αμυντικό, ο οποίος το σήκωσε στον ουρανό, σηματοδοτώντας την έναρξη των πανηγυρισμών των πρωταθλητών Ευρώπης.