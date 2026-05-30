Μόλις μία μέρα κράτησε η κορυφή για τον Τεντόγλου: Τον ξεπέρασε ο Εχάμερ

Ο Σιμόν Εχάμερ ξεπέρασε την κορυφαία φετινή επίδοση του Μίλτου Τεντόγλου στο μήκος, πραγματοποιώντας άλμα στα 8,51 μ. στο πλαίσιο του δεκάθλου στο Γκότζις της Αυστρίας.

Μόλις μία ημέρα κράτησε στην κορυφή του κόσμου η φετινή επίδοση του Μίλτου Τεντόγλου στο μήκος. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε εντυπωσιάσει στο διεθνές μίτινγκ της Λεμεσού με άλμα στα 8,49 μέτρα, επίδοση που αποτελούσε την καλύτερη φετινή στον κόσμο.

Ωστόσο, το πρωί του Σαββάτου ο Σιμόν Εχάμερ κατάφερε να ξεπεράσει το επίτευγμα του Τεντόγλου, πραγματοποιώντας άλμα στα 8,51 μέτρα στο πλαίσιο του δεκάθλου στο μίτινγκ του Γκότζις στην Αυστρία.

Η επίδοση του Ελβετού αποτελεί νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος δεκάθλου, ατομικό ρεκόρ για τον ίδιο, καθώς βελτίωσε το προηγούμενο (8,45μ.), ενώ παράλληλα τον ανέβασε στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας για τη φετινή χρονιά, αφήνοντας πίσω τον Τεντόγλου για μόλις δύο εκατοστά.

