Champions League: Απίστευτο τρολάρισμα Τσέλσι και Κρίσταλ Πάλας στην Άρσεναλ μετά τον χαμένο τελικό

Η Άρσεναλ δεν κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο Champions League της ιστορίας της, γνωρίζοντας την ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν στη διαδικασία των πέναλτι στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Οι «κανονιέρηδες» συμμετείχαν για δεύτερη φορά σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο με την προηγούμενη παρουσία τους, καθώς έμειναν και πάλι μακριά από την κορυφή της Ευρώπης.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, η Τσέλσι βρήκε την ευκαιρία να πειράξει τη συμπολίτισσά της μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι «μπλε» προώθησαν το tour στο «Στάμφορντ Μπριτζ», καλώντας τον κόσμο να επισκεφθεί το γήπεδο και να δει από κοντά, μεταξύ άλλων, τα δύο τρόπαια του Champions League που βρίσκονται στην τροπαιοθήκη τους.

«Ελάτε να επισκεφθείτε το σπίτι των τροπαίων του Champions League στο Λονδίνο. Κλείστε τη θέση σας για το Stadium Tour στο Στάμφορντ Μπριτζ», ανέφερε χαρακτηριστικά το σχετικό μήνυμα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Κρίσταλ Πάλας, η οποία δημοσίευσε φωτογραφία από την κατάκτηση του φετινού Conference League, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα: «Πρωταθλητές Ευρώπης».