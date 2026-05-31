· Άρσεναλ · Κρίσταλ Πάλας · Τσέλσι

Champions League: Απίστευτο τρολάρισμα Τσέλσι και Κρίσταλ Πάλας στην Άρσεναλ μετά τον χαμένο τελικό

Οι «μπλε» του Λονδίνου δεν άφησαν ασχολίαστη την ήττα της Άρσεναλ από την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η Κρίσταλ Πάλας.

Champions League: Απίστευτο τρολάρισμα Τσέλσι και Κρίσταλ Πάλας στην Άρσεναλ μετά τον χαμένο τελικό
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Άρσεναλ δεν κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο Champions League της ιστορίας της, γνωρίζοντας την ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν στη διαδικασία των πέναλτι στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Οι «κανονιέρηδες» συμμετείχαν για δεύτερη φορά σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο με την προηγούμενη παρουσία τους, καθώς έμειναν και πάλι μακριά από την κορυφή της Ευρώπης.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, η Τσέλσι βρήκε την ευκαιρία να πειράξει τη συμπολίτισσά της μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι «μπλε» προώθησαν το tour στο «Στάμφορντ Μπριτζ», καλώντας τον κόσμο να επισκεφθεί το γήπεδο και να δει από κοντά, μεταξύ άλλων, τα δύο τρόπαια του Champions League που βρίσκονται στην τροπαιοθήκη τους.

«Ελάτε να επισκεφθείτε το σπίτι των τροπαίων του Champions League στο Λονδίνο. Κλείστε τη θέση σας για το Stadium Tour στο Στάμφορντ Μπριτζ», ανέφερε χαρακτηριστικά το σχετικό μήνυμα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Κρίσταλ Πάλας, η οποία δημοσίευσε φωτογραφία από την κατάκτηση του φετινού Conference League, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα: «Πρωταθλητές Ευρώπης».

COMMENTS
LATEST NEWS
00:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέα ομάδα στα... πόδια του Τζόλη - Ο ρόλος του προπονητή του συλλόγου

00:05 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Απίστευτο τρολάρισμα Τσέλσι και Κρίσταλ Πάλας στην Άρσεναλ μετά τον χαμένο τελικό

23:41 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Πανηγυρισμοί με σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι

23:31 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Πού και πότε θα διεξαχθεί ο επόμενος τελικός

23:29 ΣΠΟΡ

Μόλις μία μέρα κράτησε η κορυφή για τον Τεντόγλου: Τον ξεπέρασε ο Εχάμερ

22:58 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Απονομή του MVP στον Βιτίνια από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

22:54 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Ιστορικό back-to-back για Παρί - Μόλις η 9η ομάδα που το πετυχαίνει

22:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Η Μίλαν θέλει τον Άρνε Σλοτ»

22:36 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Η απονομή του τροπαίου στην Παρί Σεν Ζερμέν

22:24 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Το χάρηκε με την ψυχή του ο Λουίς Ενρίκε - Ο τρελός χορός του

22:20 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Έφτασε τα δύο η Παρί Σεν Ζερμέν - Διατηρεί την κυριαρχία η Ρεάλ Μαδρίτης

22:11 CHAMPIONS LEAGUE

Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ: Η διαδικασία των πέναλτι που έκρινε τον πρωταθλητή Ευρώπης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας