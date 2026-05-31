Νέα ομάδα στα... πόδια του Τζόλη - Ο ρόλος του προπονητή του συλλόγου

Η Ρόμα συνεχίζει να κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι, αναζητώντας επιθετικές λύσεις που να ταιριάζουν στις απαιτήσεις του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Οι «τζαλορόσι» εξετάζουν αρκετές περιπτώσεις ενόψει της νέας σεζόν και, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται στη λίστα είναι και του Χρήστου Τζόλη.

Στόχος της ιταλικής ομάδας είναι να ενισχύσει την ποιότητα, την απρόβλεπτη δημιουργία και το βάθος της επιθετικής της γραμμής, δίνοντας έμφαση σε ποδοσφαιριστές που μπορούν να αγωνιστούν σε περισσότερες από μία θέσεις και να ανταποκριθούν σε ένα απαιτητικό και υψηλής έντασης αγωνιστικό σύστημα.

Ψηλά στη λίστα ο διεθνής εξτρέμ

Στη λίστα των Ρωμαίων λοιπόν βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει τα τελευταία χρόνια με την εκρηκτικότητά του, την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός και την ευχέρειά του στο σκοράρισμα.

Παράλληλα, η Ρόμα εξετάζει και την περίπτωση του Πεπέ, ενός ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο και τη δυνατότητα να καλύψει πολλούς επιθετικούς ρόλους.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια διαπραγμάτευση σε προχωρημένο στάδιο, ωστόσο οι αξιολογήσεις συνεχίζονται και αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα, καθώς η Ρόμα επιδιώκει να διαμορφώσει μια επιθετική γραμμή που θα ανταποκρίνεται πλήρως στο αγωνιστικό πλάνο του Γκασπερίνι.