Μάριος Οικονόμου: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του – Δίνουν μάχη οι γιατροί

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Μάριος Οικονόμου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του.

Ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, του ΠΑΣ Γιάννινα και του Παναιτωλικού παραμένει διασωληνωμένος, με τους θεράποντες ιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι γιατροί αναμένεται να προχωρήσουν στη διενέργεια εγκεφαλικών τεστ θανάτου, καθώς η κατάσταση της υγείας του παραμένει ιδιαίτερα βαριά, χωρίς να έχει καταγραφεί η παραμικρή βελτίωση.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι πιθανότητες ανάκαμψης θεωρούνται εξαιρετικά περιορισμένες. Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα των εγκεφαλικών τεστ θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα των γιατρών ως προς τη διαχείριση του περιστατικού.

Την ίδια ώρα, η Τροχαία Ιωαννίνων συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα και έχει απευθύνει δημόσια έκκληση προς τους πολίτες για την παροχή οπτικού υλικού ή οποιασδήποτε πληροφορίας μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Το Σάββατο 23-5-2026 και περί ώρα 12.50, στην οδό Λεωφόρου Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενα Ι.Χ.Ε. όχημα και δίκυκλη μοτοσυκλέτα.Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο βαρύς τραυματισμός του οδηγού της μοτοσυκλέτας.Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το εν λόγω τροχαίο ατύχημα, παρακαλούνται τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 2651440589, 2651440582 και 2651440583».