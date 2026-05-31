Champions League: Νύχτα βίας στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του τροπαίου από την Παρί Σεν Ζερμέν

Σκηνές έντασης και εκτεταμένων επεισοδίων εκτυλίχθηκαν στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τις γαλλικές αρχές να προχωρούν σε εκατοντάδες συλλήψεις προκειμένου να αποκαταστήσουν την τάξη.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, συνολικά 416 άτομα συνελήφθησαν, καθώς χιλιάδες πολίτες βρέθηκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας και μέρος αυτών ενεπλάκη σε βίαια περιστατικά.

Η ατμόσφαιρα γιορτής που επικράτησε αμέσως μετά τη λήξη του τελικού του Champions League στη Βουδαπέστη δεν άργησε να δώσει τη θέση της σε εικόνες χάους. Η νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στην Άρσεναλ και η κατάκτηση του δεύτερου ευρωπαϊκού τίτλου στην ιστορία της συνοδεύτηκαν από βανδαλισμούς, φωτιές και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Περισσότεροι από 20.000 φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί στα Ηλύσια Πεδία για να πανηγυρίσουν την επιτυχία της ομάδας τους. Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε σύντομα από τον έλεγχο, όταν ομάδες νεαρών άρχισαν να ανάβουν φωτιές και να εκτοξεύουν φωτοβολίδες κατά μήκος των λεωφόρων γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου.

Την ίδια στιγμή, σε διάφορα σημεία της πόλης καταγράφηκαν επιθέσεις σε καταστήματα, με κουκουλοφόρους να σπάνε βιτρίνες και να βάζουν φωτιά σε σταθμευμένα οχήματα. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός από αντικείμενα που εκτοξεύθηκαν εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.

Οδοφράγματα και ένταση έξω από το Παρκ ντε Πρενς

Τα επεισόδια δεν περιορίστηκαν στο κέντρο του Παρισιού. Σοβαρή ένταση σημειώθηκε και στην περιοχή γύρω από το Παρκ ντε Πρενς, την έδρα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Περίπου 1.000 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο, στήνοντας πρόχειρα οδοφράγματα, ακόμη και με ενοικιαζόμενα ποδήλατα. Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος, ενώ περίπου 150 άτομα επιχείρησαν να εισέλθουν στο στάδιο παραβιάζοντας μία από τις πύλες του.

Οι αρχές εκτιμούν ότι στις συγκρούσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή συμμετείχαν από 4.000 έως 5.000 άτομα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων ένα αρτοποιείο και ένα εστιατόριο.

Επί ποδός 22.000 αστυνομικοί

Υπό τον φόβο εκτεταμένων ταραχών, οι γαλλικές αρχές είχαν αναπτύξει συνολικά 22.000 αστυνομικούς σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων οι 8.000 βρίσκονταν στο Παρίσι.

Παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία, τα επεισόδια δεν αποφεύχθηκαν. Εξαιτίας της κατάστασης, τμήματα του περιφερειακού οδικού δικτύου της πρωτεύουσας έκλεισαν, ενώ ανεστάλη η λειτουργία γραμμών του τραμ και αρκετών σταθμών του μετρό για λόγους ασφαλείας.Πολιτική αντιπαράθεση μετά τα επεισόδια

Οι εικόνες που καταγράφηκαν στους δρόμους του Παρισιού προκάλεσαν άμεσες πολιτικές αντιδράσεις.Η Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης μέσω ανάρτησής της, υποστηρίζοντας ότι μόνο στη Γαλλία μια ποδοσφαιρική επιτυχία μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιας έκτασης βία, αναγκάζοντας τους πολίτες να παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες υπερασπίστηκε τον σχεδιασμό των αρχών, τονίζοντας ότι είχε τεθεί σε εφαρμογή ένα ισχυρό επιχειρησιακό πλάνο για τον περιορισμό των επεισοδίων.

Συνεχίζονται οι εορτασμοί

Παρά τα σοβαρά επεισόδια, οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την κατάκτηση του Champions League αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά.Οι ποδοσφαιριστές της Παρί Σεν Ζερμέν πρόκειται να παρελάσουν το απόγευμα της Κυριακής στο Σαν ντε Μαρς, μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, παρουσία περίπου 100.000 φιλάθλων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών.Στη συνέχεια, η αποστολή των πρωταθλητών Ευρώπης θα μεταβεί στο Μέγαρο των Ηλυσίων, όπου θα γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.