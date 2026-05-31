Αφοπλιστικός ο Αντσελότι: «Ο Νεϊμάρ είναι εδώ και τον περιμένουμε» (vid)

Προβληματισμό στις τάξεις της Βραζιλίας έχει προκαλέσει η κατάσταση του Νεϊμάρ, ο οποίος ενσωματώθηκε στην αποστολή της «σελεσάο» χωρίς να έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.

Η παρουσία του Νεϊμάρ στην πρεμιέρα της Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο παραμένει αμφίβολη, με το τεχνικό επιτελείο να παρακολουθεί στενά την πορεία της αποθεραπείας του.

Παρά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για αναμονή μέχρι την 1η Ιουνίου προκειμένου να ληφθούν οριστικές αποφάσεις, ο Κάρλο Αντσελότι εμφανίστηκε καθησυχαστικός και ξεκαθάρισε τη θέση του για τον Βραζιλιάνο αστέρα, βάζοντας τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ημέρες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντσελότι

«Περιμένουμε τον Νεϊμάρ από το πρώτο μας παιχνίδι στη διοργάνωση απέναντι στο Μαρόκο. Αν δεν είναι έτοιμος, θα τον περιμένουμε για το δεύτερο ματς. Δεν κάνουμε καμία αλλαγή, έχουμε διαλέξει τους 26 παίκτες μας και αυτοί θα βρεθούν στο Μουντιάλ».