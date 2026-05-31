Ολυμπιακός: Επαφές με την Πάρμα για το μέλλον του Γκάμπριελ Στρεφέτσα – Όσα λένε στην Ιταλία

Εξελίξεις αναμένονται τις προσεχείς ημέρες στην υπόθεση του Γκάμπριελ Στρεφέτσα, καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ιταλία επίκειται συνάντηση ανάμεσα στην Πάρμα και τον Ολυμπιακό.

Την αποκάλυψη έκανε ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στο «Χ» υποστηρίζει ότι οι δύο σύλλογοι αναμένεται να καθίσουν στο τραπέζι των συζητήσεων προκειμένου να εξετάσουν το μέλλον του Βραζιλιάνου εξτρέμ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός ρεπόρτερ, ο Στρεφέτσα επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στη Serie A, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν προτεραιότητά του είναι η παραμονή στην Πάρμα ή η μετακίνησή του σε άλλη ομάδα του ιταλικού πρωταθλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 29χρονος ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι έναντι σημαντικού οικονομικού ανταλλάγματος. Τον Ιανουάριο του 2026, ωστόσο, παραχωρήθηκε στην Πάρμα, όπου αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Με τη φανέλα της ιταλικής ομάδας κατέγραψε 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ.