· Άρσεναλ · Παρί Σεν Ζερμέν

Αντετοκούνμπο σε Ανρί: «Είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών» – Η συγκινητική απάντησή του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνάντησε τον Τιερί Ανρί στον τελικό του Champions League και οι δυο τους αντάλλαξαν λόγια θαυμασμού μπροστά στις κάμερες του CBS Sports.

Αντετοκούνμπο σε Ανρί: «Είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών» – Η συγκινητική απάντησή του
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε μετά τον τελικό του Champions League, με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Τιερί Ανρί.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA βρέθηκε στις εξέδρες για να παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο τελικό, στον οποίο η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε να διατηρήσει τα σκήπτρα της στην Ευρώπη, επικρατώντας της Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αντετοκούνμπο φιλοξενήθηκε στο CBS Sports, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον θρύλο του γαλλικού ποδοσφαίρου, Τιερί Ανρί.

Ο «Greek Freak» δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον άλλοτε σπουδαίο επιθετικό της Άρσεναλ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών. Στο είχα πει από την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε. Τιτί, Τιερί Ανρί, είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών. Γι’ αυτό υποστήριζα την Άρσεναλ».

Η τοποθέτηση του Αντετοκούνμπο συγκίνησε τον Ανρί, ο οποίος με τη σειρά του αποθέωσε τον Έλληνα άσο, αναφερόμενος στο ντοκιμαντέρ που καταγράφει τη ζωή και τη διαδρομή του προς την κορυφή. «Θέλω να μιλήσω για το ντοκιμαντέρ σου. Με έκανες να κλάψω. Για το από πού ξεκίνησες, για τον τρόπο που προστάτεψες την οικογένειά σου, για όλα όσα πέρασες και κατάφερες. Συγχαρητήρια», ανέφερε ο Γάλλος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής.

Νωρίτερα, ο Αντετοκούνμπο είχε συμμετάσχει στην απονομή του βραβείου MVP του τελικού στον Βιτίνια, ο οποίος πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση και ξεχώρισε για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
11:38 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Οι 29 ομάδες της League Phase κι ο δρόμος ΑΕΚ – Ολυμπιακού στα προκριματικά

11:03 AUTO MOTO

WRC: Θρίαμβος του Έλφιν Έβανς στο Ράλι Ιαπωνίας – Εντυπωσιακό «1-2-3-4» για την Toyota

10:31 CHAMPIONS LEAGUE

Αντετοκούνμπο σε Ανρί: «Είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών» – Η συγκινητική απάντησή του

10:03 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός: Οπαδοί βρέθηκαν στο σπίτι του Άλεκ Πίτερς, για να του ζητήσουν να παραμείνει στην ομάδα

09:52 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Επαφές με την Πάρμα για το μέλλον του Γκάμπριελ Στρεφέτσα – Όσα λένε στην Ιταλία

09:40 NBA

NBA Finals 2026: Το αναλυτικό πρόγραμμα των τελικών ανάμεσα σε Σπερς και Νικς

09:15 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Νίκη αξίας 150 εκατ. ευρώ για την Παρί Σεν Ζερμέν

09:03 SUPER LEAGUE

Μάριος Οικονόμου: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του – Δίνουν μάχη οι γιατροί

08:50 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Νύχτα βίας στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του τροπαίου από την Παρί Σεν Ζερμέν

08:34 NBA

NBA: Η απονομή των Σπερς, επέστρεψαν στους Τελικούς μετά από 12 χρόνια!

08:26 NBA

NBA: Τα highlights του Game 7 των τελικών της Δύσης, Θάντερ - Σπερς

08:16 NBA

NBA: Ο Γουεμπανιάμα οδήγησε τους Σπερς στους Τελικούς - Απέκλεισαν τους Θάντερ στο Game 7!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας