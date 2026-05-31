WRC: Θρίαμβος του Έλφιν Έβανς στο Ράλι Ιαπωνίας – Εντυπωσιακό «1-2-3-4» για την Toyota

Ο Έλφιν Έβανς ήταν ο μεγάλος νικητής στο Ράλι Ιαπωνίας, τον έβδομο αγώνα του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC), προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική επιτυχία στο ενεργητικό του.

Ο Ουαλός οδηγός της Toyota πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του για το 2026, μετά το Ράλι Σουηδίας, ενώ παράλληλα ανέβηκε για 50ή φορά στην καριέρα του στο βάθρο ενός αγώνα του WRC.

Ο Έβανς πήρε τα ηνία της κούρσας από τη δεύτερη ειδική διαδρομή και διατήρησε το προβάδισμά του μέχρι το τέλος, παρά την πίεση που δέχθηκε από τους Όλιβερ Σόλμπεργκ και Σεμπαστιάν Οζιέ. Ολοκλήρωσε τον αγώνα σε 3 ώρες, 17 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα, γράφοντας παράλληλα ιστορία ως ο πολυνίκης του Ράλι Ιαπωνίας με τρεις συνολικά νίκες (2023, 2024 και 2026).

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο εννιά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Σεμπαστιάν Οζιέ, με διαφορά 12,8 δευτερολέπτων, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Σάμι Παγιάρι. Την τέταρτη θέση κατέλαβε ο Τακαμότο Κατσούτα, με την Toyota να πετυχαίνει το απόλυτο, καταλαμβάνοντας τις τέσσερις πρώτες θέσεις του αγώνα μπροστά στο ιαπωνικό κοινό.

Με τη νίκη του αυτή, ο Έβανς έφτασε τους 151 βαθμούς στην κατάταξη των οδηγών και διατηρεί προβάδισμα 20 βαθμών από τον δεύτερο Κατσούτα, μετά τη διεξαγωγή επτά από τους συνολικά 14 αγώνες της σεζόν.

Η δράση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι συνεχίζεται με το Ράλι Ακρόπολις, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου.

Η πρώτη δεκάδα του Ράλι Ιαπωνίας

Έλφιν Έβανς (Μ. Βρετανία/Toyota) 3 ώρες 17:08.0 Σεμπαστιάν Οζιέ (Γαλλία/Toyota) + 12.8 Σάμι Παγιάρι (Φινλανδία/Toyota) + 51.4 Τακαμότο Κατσούτα (Ιαπωνία/Toyota) + 1:03.5 Αντριάν Φουρμό (Γαλλία/Hyundai) + 2:34.8 Τιερί Νεβίλ (Βέλγιο/Hyundai) + 3:13.6 Χέιντεν Πάντον (Νέα Ζηλανδία/Hyundai) + 4:44.8 Τζον Άρμστρονγκ (Ιρλανδία/Ford) + 5:45.2 Νικολάι Γκριάζιν (Βουλγαρία/Lancia) + 9:21.3 --Κατηγορία WRC2-- Τζόσουα ΜακΕρλίν (Ιρλανδία/Ford) + 9:23.0

Βαθμολογία Οδηγών

Έλφιν Έβανς (Μ. Βρετανία/Toyota) 151 βαθμοί Τακαμότο Κατσούτα (Ιαπωνία/Toyota) 131 Όλιβερ Σόλμπεργκ (Σουηδία/Toyota) 102 Σάμι Παγιάρι (Φινλανδία/Toyota) 96 Σεμπαστιάν Οζιέ (Γαλλία/Toyota) 90 Αντριάν Φουρμό (Γαλλία/Hyundai) 89 Τιερί Νεβίλ (Βέλγιο/Hyundai) 73 Χέιντεν Πάντον (Νέα Ζηλανδία/Hyundai) 21 Εσαπέκα Λάπι (Φινλανδία/Hyundai) 21 Γιοάν Ροσέλ (Γαλλία/Lancia) 20 Λεό Ροσέλ (Γαλλία/Citroen) 18 Τζον Άρμστρονγκ (Ιρλανδία/Ford) 14 Ρόμπερτ Βίρβες (Εσθονία/Skoda) 10 Νικολάι Γκριάζιν (Βουλγαρία/Lancia) 10 Ντάνι Σόρντο (Ισπανία/Hyundai) 10 Γκας Γκρίνσμιθ (Μ. Βρετανία/Toyota) 8 Αλεχάντρο Κατσόν (Ισπανία/Toyota) 7 Τζόσουα ΜακΕρλίν (Ιρλανδία/Ford) 7 Φαμπρίσιο Σαλντιβάρ (Παραγουάη/Skoda) 6 Ρομπέρτο Νταπρά (Ιταλία/Skoda) 6 Ρόπε Κόρχονεν (Φινλανδία/Toyota) 5 Αντρέας Μίκελσεν (Νορβηγία/Skoda) 4 Μάρτινς Σεσκς (Λετονία/Ford) 2 Ντιέγκο Ντομίνγκες (Παραγουάη/Toyota) 2 Αρτούρ Πελαμούργκ (Γαλλία/Hyundai) 2 Ματέο Φοντάνα (Ιταλία/Ford) 2 Ερίκ Καμιγί (Γαλλία/Skoda) 1 Εμίλ Λίντχολμ (Φινλανδία/Skoda) 1 Τεέμου Σούνινεν (Φινλανδία/Toyota) 1

