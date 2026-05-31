Champions League: Οι 29 ομάδες της League Phase κι ο δρόμος ΑΕΚ – Ολυμπιακού στα προκριματικά

Η αυλαία του Champions League έπεσε με την Παρί Σεν Ζερμέν να διατηρεί τα σκήπτρα της Ευρώπης, κατακτώντας το τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μετά τη νίκη της επί της Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι.

Ο σχεδιασμός για την επόμενη διοργάνωση έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Champions League της σεζόν 2026/27 και στη διαδικασία των προκριματικών.

Η πρώτη κλήρωση της νέας σεζόν είναι προγραμματισμένη για τις 16 Ιουνίου και αφορά στον πρώτο προκριματικό γύρο, ενώ οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Ιουλίου.

Το ελληνικό ενδιαφέρον θα ενταθεί από τον Αύγουστο, όταν στη διαδικασία των προκριματικών θα μπουν ο Ολυμπιακός κι η ΑΕΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» θα ξεκινήσουν νωρίτερα την προσπάθειά τους για πρόκριση στη League Phase, ενώ η «Ένωση» θα ακολουθήσει, έχοντας μπροστά της έναν επιπλέον προκριματικό γύρο.

Με την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και διοργανώσεων, έχουν ήδη «κλειδώσει» οι 29 από τις 36 θέσεις της League Phase του επόμενου Champions League.

Παράλληλα, έχουν γίνει γνωστές οι ομάδες που θα τοποθετηθούν στα δύο πρώτα γκρουπ δυναμικότητας, με τις υπόλοιπες επτά θέσεις να συμπληρώνονται μέσω των προκριματικών, τα οποία θα καθορίσουν και την τελική εικόνα των γκρουπ.

Τι χρειάζεται η ΑΕΚ για να γίνει ισχυρή στα playoffs

Η ΑΕΚ μπορεί να βρεθεί στο γκρουπ των ισχυρών στα playoffs του Champions League, εφόσον υπάρξει αποκλεισμός μίας εκ των Ερυθρού Αστέρα, Ντίναμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβα και Λεχ Πόζναν στον δεύτερο προκριματικό γύρο.Δεν την ευνοεί όμως να προκύψουν αυτοί οι αποκλεισμοί στον τρίτο προκριματικό γύρο, καθώς η κλήρωση των playoffs πραγματοποιείται πριν από τα ματς του τρίτου γύρου, γεγονός που επηρεάζει τον καταρτισμό των γκρουπ.

Ο «χαρτογραφημένος» δρόμος του Ολυμπιακού

Σε μεγάλο βαθμό διαμορφωμένος είναι και ο δρόμος του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League μέσω του League Path, με την ομάδα του Πειραιά να έχει επωφεληθεί από το rebalancing μετά την κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα είναι δεδομένα ισχυροί στον τρίτο προκριματικό γύρο, ενώ στα playoffs θα βρίσκονται στο γκρουπ των ανίσχυρων, με την πορεία τους προς τη League Phase να έχει σε μεγάλο βαθμό καθοριστεί.

Η Ελλάδα στοχεύει σε ισχυρή εκπροσώπηση στη διοργάνωση, με Ολυμπιακό και ΑΕΚ να διεκδικούν την παρουσία τους στη League Phase του κορυφαίου ευρωπαϊκού διασυλλογικού θεσμού.

Οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει θέση στη League Phase

Pot 1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Ίντερ (Ιταλία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Άρσεναλ (Αγγλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Pot 2

Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Ρόμα (Ιταλία)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)

Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)

Μπέτις (Ισπανία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Pot 3

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Λιλ (Γαλλία)

Νάπολι (Ιταλία)

Λειψία (Γερμανία)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Γαλατασαράι (Τουρκία)

Pot 4