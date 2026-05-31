Η Τολούκα κατέκτησε το CONCACAF Champions Cup για τρίτη φορά - Νίκησε την Τίγκρες στα πέναλτι!

Η Τολούκα κατέκτησε το CONCACAF Champions Cup, επικρατώντας της Τίγκρες με 6-5 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά από έναν τελικό που έμεινε ισόπαλος τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στην παράταση.

Στα 90 λεπτά οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να σκοράρουν (0-0), με τον αγώνα να οδηγείται στην παράταση. Εκεί, η Τολούκα άνοιξε το σκορ στο 104ο λεπτό με τον Χόρχε Ντίας, όμως η Τίγκρες απάντησε στο 114’ με τον Ζοακίμ Ενρίκε, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Η λύση δόθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, όπου ο τερματοφύλακας της Τολούκα, Λουίς Γκαρσία, απέκρουσε την εκτέλεση του Χουάνχο Πουράτα και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 6-5.

Με αυτόν τον τρόπο, η Τολούκα κατέκτησε το τρόπαιο για τρίτη φορά στην ιστορία της στη διοργάνωση, η οποία από το 2008 έως το 2023 ήταν γνωστή ως CONCACAF Champions League, και πρώτη μετά το 2003.

Αξιοσημείωτο είναι ότι για 20ή φορά τα τελευταία 21 χρόνια, ο τίτλος καταλήγει σε ομάδα από το Μεξικό, με μοναδική εξαίρεση τους Σιάτλ Σάουντερς το 2022.

