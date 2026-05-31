Κρίσιμες ώρες για τον Μάριο Οικονόμου: Μη ενθαρρυντικά τα πρώτα τεστ εγκεφαλικής λειτουργίας

Οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου δεν είναι ενθαρρυντικές, με τις επόμενες 48 ώρες να θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της υγείας του.

Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου, με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, ενώ οι επόμενες 48 ώρες χαρακτηρίζονται κρίσιμες.

Το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισης του 34χρονου πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με στόχο την αποσωλήνωσή του και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πιο ολοκληρωμένων εξετάσεων εγκεφαλικής λειτουργίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ευρήματα των εξετάσεων δεν αφήνουν σημαντικά περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς προς το παρόν δεν καταγράφεται ουσιαστική βελτίωση στην κατάστασή του.

Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν για το επόμενο 48ωρο, διάστημα που θεωρείται καθοριστικό για την αξιολόγηση της εγκεφαλικής λειτουργίας και την περαιτέρω πορεία της υγείας του ασθενούς.

Ο 34χρονος Γιαννιώτης ποδοσφαιριστής δίνει μάχη για τη ζωή του εδώ και μία εβδομάδα, μετά το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη το Σάββατο 23 Μαΐου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάριος Οικονόμου είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση το καλοκαίρι του 2024, έχοντας αγωνιστεί στον Παναιτωλικό. Στην καριέρα του είχε παρουσία σε Ελλάδα, Δανία και Ιταλία, με 74 συμμετοχές στη Μπολόνια, 64 στην ΑΕΚ, 23 στον ΠΑΣ Γιάννινα, 21 στον Παναιτωλικό και 20 στην Κοπεγχάγη, ενώ είχε φορέσει επίσης τις φανέλες των ΣΠΑΛ, Μπάρι και Κάλιαρι.

