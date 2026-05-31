· Ιταλία · Παναθηναϊκός

Μπενίτεθ: «Θα ήθελα να αναλάβω την Εθνική Ιταλίας» – Το μήνυμα μετά τον Παναθηναϊκό

Ο Ράφα Μπενίτεθ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εργαστεί σε εθνική ομάδα, εκφράζοντας το ενδιαφέρον του για τον πάγκο της Ιταλίας.

Μπενίτεθ: «Θα ήθελα να αναλάβω την Εθνική Ιταλίας» – Το μήνυμα μετά τον Παναθηναϊκό
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό, ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε στο επόμενο βήμα της προπονητικής του καριέρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εργαστεί σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Ο έμπειρος Ισπανός τεχνικός μίλησε στο Sky Sport Italia και αποκάλυψε πως συνεχίζει να βελτιώνει τα ιταλικά του, ενώ δεν έκρυψε πως θα έβλεπε με θετικό μάτι μια πιθανή συνεργασία με την Εθνική Ιταλίας.

«Έχω ολοκληρώσει τη δουλειά μου στην Ελλάδα και περιμένω την επόμενη ευκαιρία που θα παρουσιαστεί. Παράλληλα, συνεχίζω να βελτιώνω τα ιταλικά μου», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο Μπενίτεθ στάθηκε στο ενδεχόμενο να αναλάβει μια εθνική ομάδα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Η προοπτική να εργαστώ σε εθνική ομάδα είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Επομένως, ναι, θα μου άρεσε να δουλέψω για την Εθνική Ιταλίας».

Με τη δήλωσή του αυτή, ο Ισπανός προπονητής έδειξε ξεκάθαρα την προτίμησή του να αναλάβει έναν ρόλο σε επίπεδο αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, έχοντας πλέον ολοκληρώσει το πέρασμά του από το ελληνικό ποδόσφαιρο.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:46 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Βράδυ η αναμέτρηση της Σαμπαλένκα με την Οσάκα

14:34 CHAMPIONS LEAGUE

Νεκρός οπαδός της Παρί μετά την κατάκτηση του Champions League

14:30 EUROLEAGUE

Νέα «πυρά» για Euroleague από Φενέρ: «Υπήρχε προετοιμασία για να πάρει το τρόπαιο ο Ολυμπιακός»

14:13 GREEK BASKET LEAGUE

Καρδίτσα: Με Παπανικολόπουλο στο τιμόνι έως το 2028

14:10 EUROLEAGUE

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρ έκανε «ηχηρή» αποκάλυψη: «Ο "Ζοτς" μας είπε να πάρουμε τον Σάρας»

13:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οδεύει προς Θεσσαλονίκη η Εθνική: Στην Τούμπα τα πρώτα ματς του Nations League με Ολλανδία, Γερμανία

13:33 SUPER LEAGUE

Μπενίτεθ: «Θα ήθελα να αναλάβω την Εθνική Ιταλίας» – Το μήνυμα μετά τον Παναθηναϊκό

12:56 SUPER LEAGUE

Κρίσιμες ώρες για τον Μάριο Οικονόμου: Μη ενθαρρυντικά τα πρώτα τεστ εγκεφαλικής λειτουργίας

12:45 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Τελευταία ημέρα για τις κάρτες μέλους – Προτεραιότητα για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό

12:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Τολούκα κατέκτησε το CONCACAF Champions Cup για τρίτη φορά - Νίκησε την Τίγκρες στα πέναλτι!

12:06 NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Πουλούσα ρολόγια στην Αθήνα, τώρα έχω συλλογή με το όνομά μου»

11:38 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Οι 29 ομάδες της League Phase κι ο δρόμος ΑΕΚ – Ολυμπιακού στα προκριματικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας