Μπενίτεθ: «Θα ήθελα να αναλάβω την Εθνική Ιταλίας» – Το μήνυμα μετά τον Παναθηναϊκό

Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό, ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε στο επόμενο βήμα της προπονητικής του καριέρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εργαστεί σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Ο έμπειρος Ισπανός τεχνικός μίλησε στο Sky Sport Italia και αποκάλυψε πως συνεχίζει να βελτιώνει τα ιταλικά του, ενώ δεν έκρυψε πως θα έβλεπε με θετικό μάτι μια πιθανή συνεργασία με την Εθνική Ιταλίας.

«Έχω ολοκληρώσει τη δουλειά μου στην Ελλάδα και περιμένω την επόμενη ευκαιρία που θα παρουσιαστεί. Παράλληλα, συνεχίζω να βελτιώνω τα ιταλικά μου», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο Μπενίτεθ στάθηκε στο ενδεχόμενο να αναλάβει μια εθνική ομάδα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Η προοπτική να εργαστώ σε εθνική ομάδα είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Επομένως, ναι, θα μου άρεσε να δουλέψω για την Εθνική Ιταλίας».

Με τη δήλωσή του αυτή, ο Ισπανός προπονητής έδειξε ξεκάθαρα την προτίμησή του να αναλάβει έναν ρόλο σε επίπεδο αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, έχοντας πλέον ολοκληρώσει το πέρασμά του από το ελληνικό ποδόσφαιρο.