Νέα «πυρά» για Euroleague από Φενέρ: «Υπήρχε προετοιμασία για να πάρει το τρόπαιο ο Ολυμπιακός»

Ο Οικονομικός Διευθυντής της Φενέρμπαχτσε, Ορούς Καβούντζου, εξαπέλυσε «πυρά» για την εφετινή EuroLeague, κάνοντας λόγο για διαιτητικά λάθη, οργανωτικές αστοχίες και ευνοϊκή μεταχείριση προς τον Ολυμπιακό.

Μολονότι έχουν περάσει αρκετές ημέρες από την ολοκλήρωση της εφετινής EuroLeague και την κατάκτηση του τίτλου από τον Ολυμπιακό, οι αντιδράσεις γύρω από το Final Four συνεχίζονται.

Ο οικονομικός διευθυντής της Φενέρμπαχτσε, Ορούς Καβούντζου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό HT Spor, άφησε σαφείς αιχμές για τη διοργάνωση, εκφράζοντας παράπονα για τη διαιτησία, την οργάνωση και όσα συνέβησαν εκτός παρκέ. Μάλιστα, υποστήριξε ότι δημιουργήθηκε η εντύπωση πως υπήρχε ευνοϊκό κλίμα προς τον Ολυμπιακό με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου.

Αναλυτικα όσα είπε:

«Ένιωσα σαν να υπήρχε κάποιο είδος προϋπόθεσης για να δοθεί αυτό το τρόπαιο στον Ολυμπιακό φέτος. Η οργάνωση της EuroLeague, οι διαιτητές. Δημιουργήθηκε μια αίσθηση ότι υπήρχε κάποιο είδος συνεργασίας για τον Ολυμπιακό για να κατακτήσει αυτό το τρόπαιο φέτος. Δυστυχώς, από το Final Four της σεζόν 2025-26, τα ζητήματα εκτός γηπέδου μας κόλλησαν στο μυαλό πολύ περισσότερο από το ίδιο το μπάσκετ. Οργανωτικά ατυχήματα, λάθη διαιτητών και σκάνδαλα με εισιτήρια άφησαν κακή εντύπωση. Μόνο το μπάσκετ θα έπρεπε να έχει μείνει στο μυαλό μας».

