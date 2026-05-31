Ανανέωσε με τον Ατρόμητο ο Τζοβάρας

Ανανεώσεων συνέχεια για τον Ατρόμητο, που μετά την επέκταση της συνεργασίας του με τον Λευτέρη Χουτεσιώτη και τον Δημήτρη Σταυρόπουλο, «δένει» και τον επιθετικό Γιώργο Τζοβάρα στο Περιστέρι μέχρι το 2028.

Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα του Ατρομήτου, ο Τζοβάρας κατέγραψε 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό δύο γκολ και δύο ασίστ σε 633' αγωνιστικά λεπτά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Τζοβάρα, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

O εκ των αρχηγών της ομάδας μας είναι μέλος του Ατρόμητου από τον Ιανουάριο του 2022 και μέσα από τη δουλειά και την εργατικότητά του έχει εξελιχθεί από τις πιο σημαντικές παρουσίες του «Αστεριού» τα τελευταία χρόνια.

Σε αυτή την περίοδο, ο Γιώργος Τζοβάρας έχει πραγματοποιήσει 77 συμμετοχές και έχει σκοράρει 10 γκολ, αποτελώντας αυτή τη στιγμή τον ποδοσφαιριστή με τις περισσότερες συμμετοχές που βρίσκεται στο ρόστερ του Ατρόμητου.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Γιώργος Τζοβάρας μίλησε στο atromitosfc.gr:

«Η χαρά για την ανανέωση της συνεργασίας μου με τον Ατρόμητο είναι τεράστια και μάλιστα είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που αυτή η μέρα συμπίπτει με τα 103 χρόνια ζωής του συλλόγου.

Από την πρώτη μέρα που φόρεσα αυτή τη φανέλα ένιωσα ότι ανήκω εδώ. Σήμερα, έχοντας την τιμή να είμαι αρχηγός αυτής της ομάδας, νιώθω ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη και υπερηφάνεια που θα συνεχίσω να εκπροσωπώ αυτόν τον σύλλογο μέσα και έξω από το γήπεδο.

Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για την ομάδα. Τίποτα δεν θεωρώ δεδομένο και η εμπιστοσύνη που μου δείχνετε αποτελεί για μένα κίνητρο να δίνω τα πάντα κάθε μέρα.

Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον κόσμο μας. Η στήριξή σας στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές είναι ανεκτίμητη και μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε.

Ως αρχηγός, υπόσχομαι να συνεχίσω να ηγούμαι με το παράδειγμά μου, με δουλειά, πάθος και αφοσίωση. Και κάτι ακόμα: η φανέλα με το 99 θα συνεχίσει να ματώνει , να παλεύει και να δίνει τα πάντα σε κάθε λεπτό, σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα. Με την ίδια δίψα, με την ίδια πίστη και με την ίδια αγάπη για αυτό το σήμα».