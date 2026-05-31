Σενάρια από την Πορτογαλία: Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Σέζαρι Μίστα
Νέο μεταγραφικό σενάριο από την Πορτογαλία φέρνει τον Ολυμπιακό να εξετάζει την περίπτωση του Σέζαρι Μίστα για την ενίσχυση της θέσης του τερματοφύλακα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν έναν γκολκίπερ που θα πλαισιώσει τον Κωνσταντίνο Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και ο 23χρονος Πολωνός της Ρίο Άβε, Σέζαρι Μίστα, συγκαταλέγεται στις περιπτώσεις που εξετάζονται.
Οι ίδιες πηγές συνδέουν το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού με τις πρόσφατες εξελίξεις στη Ρίο Άβε. Η πορτογαλική ομάδα προχώρησε στην οριστική απόκτηση του Ένιο Φαν ντερ Χάου, ο οποίος αγωνιζόταν ως δανεικός από τη Ζούλτε Βάρεγκεμ, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029.