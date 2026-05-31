Σενάρια από την Πορτογαλία: Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Σέζαρι Μίστα

Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν έναν γκολκίπερ που θα πλαισιώσει τον Κωνσταντίνο Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και ο 23χρονος Πολωνός της Ρίο Άβε, Σέζαρι Μίστα, συγκαταλέγεται στις περιπτώσεις που εξετάζονται.

Οι ίδιες πηγές συνδέουν το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού με τις πρόσφατες εξελίξεις στη Ρίο Άβε. Η πορτογαλική ομάδα προχώρησε στην οριστική απόκτηση του Ένιο Φαν ντερ Χάου, ο οποίος αγωνιζόταν ως δανεικός από τη Ζούλτε Βάρεγκεμ, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029.