«Κλείνει στη Γκεζτέπε ο Σούντμπεργκ του Άρη»

Παρελθόν θα αποτελέσει από τον Άρη ο Νόα Σονκό Σούντμπεργκ, με δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία να θεωρούν δεδομένη τη μεταγραφή του κεντρικού αμυντικού στο τουρκικό πρωτάθλημα και τη Γκεζτέπε.

Ο 29χρονος είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα και αρκετούς μικροτραυματισμούς κατά τη διάρκεια της σεζόν, με αποτέλεσμα να μη βρίσκεται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για την επόμενη μέρα των «κιτρινόμαυρων», καταγράφοντας μόλις 16 συμμετοχές με απολογισμό ένα γκολ και μια ασίστ.

Εξ αρχής στόχος της ομάδας της Θεσσαλονίκης ήταν να απαλλαγεί από το συμβόλαιο του παίκτη, με πληροφορίες να αναφέρουν πως το deal με τους Τούρκους έχει μπει στην τελική του ευθεία.

«Τις επόμενες ώρες, η Γκεζτέπε θα ανακοινώσει επίσημα την απόκτηση του πρώην αμυντικού της Λέφσκι και της Λουντογκόρετς, Νόα Σονκό Σούντμπεργκ. Ο παίκτης έχει ήδη περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα καταβληθεί στον Άρη Θεσσαλονίκης ένα ποσό για τη μεταγραφή του», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.