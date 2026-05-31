Νεκρός οπαδός της Παρί μετά την κατάκτηση του Champions League

Τραγικός είναι ο απολογισμός των επεισοδίων που εκτυλίχθηκαν στους δρόμους του Παρισιού, λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό της Βουδαπέστης.

Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με τις χαρμόσυνες στιγμές να σκιάζονται από αιματηρά επεισόδια και απ' ότι φαίνεται είχαμε και απώλεια ζωής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Le Parisien», το χάος που προκλήθηκε είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός νεαρού άνδρα. Το μοιραίο συμβάν σημειώθηκε γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα στην περιοχή του Πορτ Μεγιό και όπως αποκάλυψαν οι αυτόπτες μάρτυρες, ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε τσιμεντένια οδοφράγματα, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται και ένας 17χρονος με τους γιατρούς να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένουν να τον διασώσουν. Ο ανήλικος βρέθηκε αιμόφυρτος στο έδαφος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.