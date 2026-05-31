Κολοσσός Ρόδου: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Τσιακμά

Κάτοικος Ρόδου θα είναι για τα επόμενα δύο χρόνια ο Νίκος Τσιακμάς, ενισχύοντας τον ελληνικό κορμό στην ομάδα του Άρη Λυκογιάννη.

Με ανακοίνωσή της η ομάδας της Ρόδου επισημοποίησε το deal, καλωσορίζοντας τον Πατρινό γκαρντ στην ομάδα.

Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε με τα χρώματα του Ηρακλή, μετρώντας 6.2 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ κατά μέσο όρο στη GBL.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κολοσσού:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Νίκο Τσιακμά για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Νίκος Τσιακμάς γεννήθηκε στο Βόλο στις 29 Οκτωβρίου του 1999 και με ύψος 1,88 μ., αγωνίζεται ως πόιντ γκαρντ. Ξεκίνησε το μπάσκετ σε ηλικία 5 ετών, στις ακαδημίες του Κολοσσού Ρόδου, στη συνέχεια επέστρεψε στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας και από το 2008 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Πάτρα.

Για μια οκταετία ήταν παίκτης του Έσπερου Πατρών και στη συνέχεια «μετακόμισε» στην εφηβική ομάδα του Προμηθέα, ενώ τα επόμενα τρία χρόνια (2019-2022) αγωνίστηκε στον Απόλλωνα Πατρών. Τη σεζόν 2020/21 είχε σημαντική συμβολή στην άνοδο της ομάδας της Πάτρας στη μεγάλη κατηγορία.

Το 2022 ο Τσιακμάς φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ, στον οποίο έμεινε μέχρι το 2024, καθώς από ‘κει υπέγραψε στον Ηρακλή. Την περσινή σεζόν, μέτρησε 22 παιχνίδια στη Stoiximan GBL, έχοντας κατά μέσο όρο 6,2 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ».