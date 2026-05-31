· Βραζιλία

Αντσελότι: «Πιστεύουμε ο Νεϊμαρ μπορεί να είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου»

Προβληματισμό έχει προκαλέσει στις τάξεις της Εθνικής Βραζιλίας ο τραυματισμός του Νεϊμάρ, λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ.

Αντσελότι: «Πιστεύουμε ο Νεϊμαρ μπορεί να είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο 33χρονος επιθετικός της Σάντος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη γάμπα κατά τη διάρκεια προπόνησης της «Σελεσάο» και υποβλήθηκε άμεσα στις απαραίτητες εξετάσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν θλάση, με το ιατρικό επιτελείο να εκτιμά πως θα χρειαστεί διάστημα αποθεραπείας δύο έως τριών εβδομάδων.

Παρά την ανησυχία που επικρατεί, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με την κατάσταση του έμπειρου επιθετικού.

Η Βραζιλία ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις 13 Ιουνίου, με αντίπαλο το Μαρόκο, και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία της αποθεραπείας του μεγάλου της αστέρα.

Οι δηλώσεις του Αντσελότι:

«Πριν από την ανακοίνωση της αποστολής, λάβαμε μια αναφορά από τη Σάντος που έλεγε ότι ο παίκτης είχε ένα μικρό πρόβλημα, κάποιο πρήξιμο. Αφήσαμε τη Σάντος να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση μέχρι τις 27 του μήνα.

Ο Νεϊμάρ κλήθηκε επειδή, από την άποψη του προπονητικού επιτελείου, έπρεπε να κληθεί. Μετά τις 27 του μήνα, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας ανέλαβε την κατάσταση του Νεϊμάρ και αυτό κάναμε. Διαχειριζόμαστε την αποθεραπεία του Νεϊμάρ. Πιστεύουμε ότι θα αναρρώσει το συντομότερο δυνατό.

Δουλεύει καλά και έχει καλή διάθεση... Πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αν δεν είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα, θα είναι έτοιμος για τον δεύτερο. Επομένως, δεν έχουμε καμία πρόθεση να αντικαταστήσουμε κανέναν».

COMMENTS
LATEST NEWS
16:51 ΣΠΟΡ

Ρίχνει «βόμβες» Νικολαΐδη και Καλογερόπουλου ο Παναθηναϊκός στο πόλο!

16:26 MUNDIAL

Αντσελότι: «Πιστεύουμε ο Νεϊμαρ μπορεί να είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου»

15:55 SUPER LEAGUE

«Κλείνει στη Γκεζτέπε ο Σούντμπεργκ του Άρη»

15:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Σταύρος Πνευμονίδης δείχνει ότι είναι έτοιμος να... λάμψει

15:30 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός Ρόδου: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Τσιακμά

15:29 SUPER LEAGUE

Σενάρια από την Πορτογαλία: Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Σέζαρι Μίστα

15:17 SUPER LEAGUE

Λουτσέσκου: «Επέστρεψα στον ΠΑΟΚ εκεί που κανείς δεν φανταζόταν ότι θα πετύχουμε ξανά»

15:16 BET ON

«Διαλυμένη» η Σαραγόσα, με κίνητρο η Μάλαγα

14:59 SUPER LEAGUE

Ανανέωσε με τον Ατρόμητο ο Τζοβάρας

14:46 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Βράδυ η αναμέτρηση της Σαμπαλένκα με την Οσάκα

14:34 CHAMPIONS LEAGUE

Νεκρός οπαδός της Παρί μετά την κατάκτηση του Champions League

14:30 EUROLEAGUE

Νέα «πυρά» για Euroleague από Φενέρ: «Υπήρχε προετοιμασία για να πάρει το τρόπαιο ο Ολυμπιακός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας