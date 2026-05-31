Αντσελότι: «Πιστεύουμε ο Νεϊμαρ μπορεί να είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου»

Ο 33χρονος επιθετικός της Σάντος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη γάμπα κατά τη διάρκεια προπόνησης της «Σελεσάο» και υποβλήθηκε άμεσα στις απαραίτητες εξετάσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν θλάση, με το ιατρικό επιτελείο να εκτιμά πως θα χρειαστεί διάστημα αποθεραπείας δύο έως τριών εβδομάδων.

Παρά την ανησυχία που επικρατεί, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με την κατάσταση του έμπειρου επιθετικού.

Η Βραζιλία ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις 13 Ιουνίου, με αντίπαλο το Μαρόκο, και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία της αποθεραπείας του μεγάλου της αστέρα.

Οι δηλώσεις του Αντσελότι:

«Πριν από την ανακοίνωση της αποστολής, λάβαμε μια αναφορά από τη Σάντος που έλεγε ότι ο παίκτης είχε ένα μικρό πρόβλημα, κάποιο πρήξιμο. Αφήσαμε τη Σάντος να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση μέχρι τις 27 του μήνα.

Ο Νεϊμάρ κλήθηκε επειδή, από την άποψη του προπονητικού επιτελείου, έπρεπε να κληθεί. Μετά τις 27 του μήνα, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας ανέλαβε την κατάσταση του Νεϊμάρ και αυτό κάναμε. Διαχειριζόμαστε την αποθεραπεία του Νεϊμάρ. Πιστεύουμε ότι θα αναρρώσει το συντομότερο δυνατό.

Δουλεύει καλά και έχει καλή διάθεση... Πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αν δεν είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα, θα είναι έτοιμος για τον δεύτερο. Επομένως, δεν έχουμε καμία πρόθεση να αντικαταστήσουμε κανέναν».