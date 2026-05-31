Ρίχνει «βόμβες» Νικολαΐδη και Καλογερόπουλου ο Παναθηναϊκός στο πόλο!

Ο Παναθηναϊκός στο πόλο, ετοιμάζεται να αλλάξει την ιστορία στο άθλημα! Την ώρα που ο αιώνιος αντίπαλος είναι ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος στο σπορ, οι «πράσινοι» που ανέβασαν κατακόρυφα το επίπεδό τους από το περασμένο καλοκαίρι, προχωρούν σε εντυπωσιακές κινήσεις ενίσχυσης και ενδυνάμωσης του τμήματος.

Μεταγραφές «βόμβες», ικανές να αλλάξουν τις ισορροπίες στο άθλημα. Το «τριφύλλι» κάνει δικούς του, τους διεθνείς Δημήτρη Νικολαΐδη και Στάθη Καλογερόπουλο. Διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στο πόλο των ανδρών.

Ο πρώτος είναι 27 ετών, φουνταριστός και αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Οπότε πέρα απ’ την τεράστια ενίσχυση των «πράσινων», αποδυναμώνεται παράλληλα ο αιώνιος αντίπαλος. Όλα αυτά, την ώρα που ο Κάκκαρης φεύγει απ’ τους «ερυθρόλευκους» για τη Φερεντσβάρος.

Ο Στάθης Καλογερόπουλος, αγωνιζόταν στη Μαρσέιγ. Για τη συμφωνία μαζί του υπήρξε… σίριαλ. Ο αθλητής έχει συναισθηματικούς δεσμούς με το «τριφύλλι», αλλά ο Ολυμπιακός πίεσε αρκετά για να τον κάνει δικό του. Τελικά οι «πράσινοι» βγήκαν νικητές.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός έχει μια ισχυρότατη ελληνική βάση στην ομάδα του. Στους διεθνείς Σκουμπάκη, Παπανικολάου, Χαλυβόπουλο, Γκιουβέτση, αλλά και στον εξαιρετικό Παπασηφάκη, προστίθενται και οι παγκόσμιου επιπέδου, Νικολαΐδης και Καλογερόπουλος. Αλλάζοντας τις ισορροπίες στο χώρο του πόλο.

Ο Δημήτρης Μάζης έχει πλέον ένα ισχυρότατο ρόστερ για να δουλέψει και να διεκδικήσει τίτλους. Μάλιστα, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς αναμένονται επιπλέον κινήσεις που θα εντυπωσιάσουν.