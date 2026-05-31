«Θα παλέψει για μια θέση στο ρόστερ της Λίβερπουλ ο Τσιμίκας»

Καλοκαίρι με έντονη δραστηριότητα αναμένεται να είναι το φετινό για τη Λίβερπουλ που μετά την απομάκρυνση του Άρνε Σλοτ από την τεχνική ηγεσία, οι «ρεντς» καλούνται να διαχειριστούν την αποχώρηση του Άντι Ρόμπερτσον και πιθανότατα του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ειδικότερα η αποχώρηση του Σκωτσέζου αριστερού μπακ μετά από οκτώ χρόνια επηρεάζει άμεσα το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα. Ο Έλληνας φουλ μπακ δεν κατάφερε να βρει τον επιθυμητό χρόνο συμμετοχής στο διάστημα που πέρασε ως δανεικός στην ομάδα της Ρόμα, επιστρέφοντας στο Μεγάλο Λιμάνι του Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με τον έγκριτο Βρετανό δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, ο «Greek Scouser» είναι έτοιμος να επιστρέψει στους «κόκκινους» και να παλέψει με όλες του τις δυνάμεις για μια θέση στο ρόστερ, έχοντας αυτή τη στιγμή μπροστά του τον Μίλος Κέρκεζ.

Μάλιστα η ίδια πηγή αναφέρει πως οι ιθύνοντες της Λίβερπουλ είχαν επιχειρήσει να διακόψουν πρόωρα τον δανεισμό του Τσιμίκα τον περασμένο Ιανουάριο, ωστόσο, η μετακίνηση δεν ολοκληρώθηκε τότε, καθώς οι «τζαλορόσι» δεν κατάφεραν να βρουν αντικαταστάτη.