· Λίβερπουλ

«Θα παλέψει για μια θέση στο ρόστερ της Λίβερπουλ ο Τσιμίκας»

Στη Λίβερπουλ θα επιστρέψει ο Κώστας Τσιμίκας μετά το τέλος του δανεισμού του στη Ρόμα, με τον Έλληνα μπακ να είναι διατεθειμένος να παλέψει για μια θέση στο ρόστερ της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ στη μετά Άρνε Σλοτ εποχή.

«Θα παλέψει για μια θέση στο ρόστερ της Λίβερπουλ ο Τσιμίκας»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καλοκαίρι με έντονη δραστηριότητα αναμένεται να είναι το φετινό για τη Λίβερπουλ που μετά την απομάκρυνση του Άρνε Σλοτ από την τεχνική ηγεσία, οι «ρεντς» καλούνται να διαχειριστούν την αποχώρηση του Άντι Ρόμπερτσον και πιθανότατα του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ειδικότερα η αποχώρηση του Σκωτσέζου αριστερού μπακ μετά από οκτώ χρόνια επηρεάζει άμεσα το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα. Ο Έλληνας φουλ μπακ δεν κατάφερε να βρει τον επιθυμητό χρόνο συμμετοχής στο διάστημα που πέρασε ως δανεικός στην ομάδα της Ρόμα, επιστρέφοντας στο Μεγάλο Λιμάνι του Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με τον έγκριτο Βρετανό δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, ο «Greek Scouser» είναι έτοιμος να επιστρέψει στους «κόκκινους» και να παλέψει με όλες του τις δυνάμεις για μια θέση στο ρόστερ, έχοντας αυτή τη στιγμή μπροστά του τον Μίλος Κέρκεζ.

Μάλιστα η ίδια πηγή αναφέρει πως οι ιθύνοντες της Λίβερπουλ είχαν επιχειρήσει να διακόψουν πρόωρα τον δανεισμό του Τσιμίκα τον περασμένο Ιανουάριο, ωστόσο, η μετακίνηση δεν ολοκληρώθηκε τότε, καθώς οι «τζαλορόσι» δεν κατάφεραν να βρουν αντικαταστάτη.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:41 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής της σεζόν ο Κβαρατσκέλια

18:26 SUPER LEAGUE 2

Επίσημο: Ανακοινώθηκε από τον Πανιώνιο ο Φεράντο

18:06 SUPER LEAGUE

«Στο κάδρο του Παναθηναϊκού ο Ματίας Γένσεν»

17:57 CHAMPIONS LEAGUE

Η τεχνική του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η αποκάλυψη του Τιερί Ανρί – Δείτε Videos

17:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ακόμα μία αποθέωση για Καρέτσα: Η ξεχωριστή λίστα μαζί με τον Γιαμάλ

17:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Θα παλέψει για μια θέση στο ρόστερ της Λίβερπουλ ο Τσιμίκας»

17:12 MUNDIAL

Εθνική Ουρουγουάης: Στο Μουντιάλ 2026 ο Πελίστρι

16:51 ΣΠΟΡ

Ρίχνει «βόμβες» Νικολαΐδη και Καλογερόπουλου ο Παναθηναϊκός στο πόλο!

16:26 MUNDIAL

Αντσελότι: «Πιστεύουμε ο Νεϊμαρ μπορεί να είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου»

15:55 SUPER LEAGUE

«Κλείνει στη Γκεζτέπε ο Σούντμπεργκ του Άρη»

15:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Σταύρος Πνευμονίδης δείχνει ότι είναι έτοιμος να... λάμψει

15:30 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός Ρόδου: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Τσιακμά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας