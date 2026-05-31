Η τεχνική του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η αποκάλυψη του Τιερί Ανρί – Δείτε Videos

Άφησε την μπάλα μπάσκετ και τα παρκέ, για να «χορέψει» τους αντιπάλους στο χορτάρι ο «Greek Freak» - Η αποθέωση στον Τιερί Ανρί On Air. 

Ήταν επίσημος προσκεκλημένος της UEFA στο «Puskas Arena» για τον τελικό του Champions League. Απόλαυσε τον αγώνα Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ. Δεν τον ικανοποίησε απόλυτα το αποτέλεσμα (υποστήριζε Άρσεναλ) αλλά χάρηκε ποδόσφαιρο και ατμόσφαιρα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δεν έμεινε εκεί!

Ο «Greek Freak» είχε την ευκαιρία να παίξει ποδόσφαιρο στο ίδιο χορτάρι που διεξήχθη ο τελικός του Champions League. Σε έναν αγώνα επίδειξης, ο Αντετοκούνμπο έδειξε τις ικανότητές του με την μπάλα στα πόδια. Εντυπωσιάζοντας με την τεχνική του.

Μετά τον μεγάλο τελικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε σε πολλά τηλεοπτικά δίκτυα που είχαν studio στη Βουδαπέστη. Ένα απ’ τα αυτά ήταν και το CBS, στη διάσημη εκπομπή για το Champions League με την Κέιτ Άμπντο, τον Τιερί Ανρί, τον Τζέιμι Κάραχερ και τον Μάικα Ρίτσαρντς. Εκεί, αποκάλυψε πως υποστήριζε την Άρσεναλ γιατί ο «Τιτί» ήταν ο αγαπημένος του παίκτης. Με τον Γάλλο να απαντά πως λατρεύει το παιχνίδι του Γιάννη.

Μάλιστα, ο Ανρί τον συνεχάρη για το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του. Αποκαλύπτοντας πως όταν το είδε, έβαλε τα κλάματα.

