Εθνική Ουρουγουάης: Στο Μουντιάλ 2026 ο Πελίστρι

Ο 24χρονος εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ο οποίος μετρά ήδη 39 συμμετοχές και δύο γκολ με την εθνική Ουρουγουάης, ετοιμάζεται να ζήσει τη δεύτερη συμμετοχή του σε Μουντιάλ, μετά την παρουσία του στη διοργάνωση του Κατάρ το 2022.

Σε συλλογικό επίπεδο, ο Πελίστρι έχει καταγράψει 53 εμφανίσεις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας επτά ασίστ. Ωστόσο, η σεζόν που ολοκληρώθηκε δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε, καθώς ταλαιπωρήθηκε από αρκετούς τραυματισμούς, με αποτέλεσμα να αγωνιστεί μόλις σε 18 αναμετρήσεις, καταγράφοντας δύο ασίστ.

Η ανακοίνωση της αποστολής από την ομοσπονδία της Ουρουγουάης συνοδεύτηκε από ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό βίντεο, στο οποίο ο ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού» εμφανίστηκε με τη φανέλα με το αγαπημένο του Νο11.

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις της Ουρουγουάης στη φάση των ομίλων, η ομάδα του Μπιέλσα θα αντιμετωπίσει στις 15 Ιουνίου στο Μαϊάμι τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη. Στις 21 Ιουνίου θα τεθεί αντιμέτωπη με το Πράσινο Ακρωτήρι, επίσης στο Μαϊάμι, ενώ στις 26 Ιουνίου θα δώσει το μεγάλο ντέρμπι του ομίλου απέναντι στην Ισπανία, στο στάδιο Akron του Μεξικού.