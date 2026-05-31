Χαμός στην παρέλαση της Άρσεναλ παρά το χαμένο Champions League (vids)

Η ατμόσφαιρα γύρω από το «Έμιρεϊτς» θυμίζει γιορτή, με χιλιάδες φίλους της Άρσεναλ να κατακλύζουν τους δρόμους του Λονδίνου για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση της Premier League, λίγες μόλις ώρες μετά τον χαμένο τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Παρότι οι «Κανονιέρηδες» δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη σεζόν με το απόλυτο επίτευγμα, γνωρίζοντας την ήττα στα πέναλτι στον τελικό της Βουδαπέστης, ο κόσμος της ομάδας δεν έχασε την ευκαιρία να γιορτάσει την επιστροφή του συλλόγου στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Από τις πρώτες μεσημεριανές ώρες, φίλαθλοι από κάθε γωνιά της χώρας συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα ενόψει της προγραμματισμένης παρέλασης των πρωταθλητών. Το ανοικτό πούλμαν που μεταφέρει τους θριαμβευτές της Premier League έγινε πόλος έλξης για τους οπαδούς, οι οποίοι αποθέωσαν παίκτες και τεχνικό επιτελείο.

Ξεχωριστή θέση στους εορτασμούς έχει και η γυναικεία ομάδα της Άρσεναλ, η οποία πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν και θα συμμετάσχει επίσης στην παρέλαση, έχοντας προσθέσει ακόμη έναν σημαντικό τίτλο στη συλλογή του συλλόγου.

Συγκινητική είναι παράλληλα η στήριξη που λαμβάνει ο Γκάμπριελ από τους φίλους της ομάδας. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός, ο οποίος δεν κατάφερε να ευστοχήσει στην τελευταία εκτέλεση πέναλτι του τελικού, έγινε αποδέκτης θερμής συμπαράστασης από τον κόσμο της Άρσεναλ.

Πανό, σημαίες και μηνύματα υποστήριξης με το πρόσωπό του κυριαρχούν στις εξέδρες και στους δρόμους, αποδεικνύοντας πως οι φίλαθλοι αναγνωρίζουν τη συνολική προσφορά του και στέκονται στο πλευρό του παρά την απογοήτευση της ευρωπαϊκής απώλειας.

