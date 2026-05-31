Λίβερπουλ: Επίσημο το διαζύγιο με τον Κονατέ

Επίσημη μορφή πήρε το διαζύγιο της Λίβερπουλ με τον Κονατέ, με τον Γάλλο αμυντικό να αποχωρεί ως ελεύθερος από την ομάδα του Μεγάλου Λιμανιού ύστερα από πέντε χρόνια κοινής πορείας.

Ο Κονατέ μετακόμισε από τη Λειψία στο Μέρσεϊσαϊντ το καλοκαίρι του 2021, με τη Λίβερπουλ να βγάζει από τα ταμεία της κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.

Συνολικά με την αγγλική ομάδα κατέγραψε 183 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό επτά γκολ και τέσσερις ασίστ.

Οι «Κόκκινοι» ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον διεθνή κεντρικό αμυντικό, ο οποίος εδώ και καιρό μετρούσε αντίστροφα για το «αντίο» από το Άνφιλντ.

Αν και οι ιθύνοντες του συλλόγου είχαν καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων με την πλευρά του ποδοσφαιριστή για την ανανέωση του συμβολαίου του, η χρυσή τομή δεν βρέθηκε ποτέ, οδηγώντας τις δύο πλευρές σε οριστικό διαζύγιο.