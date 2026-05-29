Αποχωρεί από τη Λίβερπουλ ο Κονατέ

Λίβερπουλ και Κονατέ θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, με τον Γάλλο να αποχωρεί ως ελεύθερος από το Μέρσεϊσάιντ και να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. 

Αποχωρήσεων συνέχεια για τη Λίβερπουλ που μετά τον Μοχάμεντ Σαλάχ και τον Άντι Ρόμπερτσον θα δει τον Ίμπου Κονατέ να αποχωρεί ως ελεύθερος από τους «κόκκινους», βάζοντας τέλος στη πενταετή του θητεία με την ομάδα του Μεγάλου Λιμανιού.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι διαπραγματεύσεις οι οποίες είχαν ξεκινήσει από τις αρχές του Απριλίου δεν ευδοκίμησαν με τον Γάλλο αμυντικό να παίρνει την οριστική απόφαση και να αποχωρεί.

Συνολικά μετη φανέλα της Λίβερπουλ κατέγραψε 183 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό επτά γκολ και τέσσερις ασίστ.

