Πανιώνιος: Με Καραγιάννη στο τιμόνι για την επιστροφή στη GBL

Ξεκίνησε ο σχεδιασμός στον Πανιώνιο ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής χρονιάς που θα βρει τον «Ιστορικό» στην Elite League.

Συγκεκριμένα οι «κυανέρυθροι» έδωσαν τα κλειδιά του πάγκου σε έναν παλιό γνώριμο, με τον Νίκο Καραγιάννη να αναλαμβάνει να επαναφέρει την ομάδα στη GBL.

Ο Καραγιάννης θεωρείται μετρ των ανόδων έχοντας καταφέρει να οδηγήσει ομάδες στον προβιβασμό μέσω δύσκολων συνθηκών.

Η συμμετοχή στην Elite League σίγουρα αποτελεί εμπόδιο στο να παραμείνουν οι παίκτες που είχαν ενεργό ρόλο στην Α1, ωστόσο η διοίκηση είναι διατεθιμένη να εξαντλήσει τις πιθανότητες με κάποιους ώστε να διατηρηθεί ένας κορμός.