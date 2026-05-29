Μπούτσκος ενόψει Παναθηναϊκού: «Οφείλουμε να εμφανιστούμε με πολύ υψηλό κίνητρο»

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το μεσημέρι του Σαββάτου τον Παναθηναϊκό (30/5, 14:50), με στόχο να φέρει τη σειρά των ημιτελικών στα ίσα και να στείλει τη μάχη της πρόκρισης σε τρίτο παιχνίδι στην Αθήνα.

Σημαντικό ερωτηματικό για τον ΠΑΟΚ αποτελεί η κατάσταση του Τόμας Ντίμσα, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο πρώτο παιχνίδι της σειράς λόγω ενοχλήσεων στη φτέρνα.

Πριν από το Game 2 με τους «πράσινους» ο Παντελής Μπούτσκος τόνισε ότι η η παρουσία του κόσμου θα παίξει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια να έρθει στο 1-1 η σειρά.

Αναλυτικά όσα είπε

«Η σειρά των ημιτελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό έρχεται στο σπίτι μας, με ένα πολύ απαιτητικό back to back παιχνίδι, τόσο σε ενέργεια, όσο και σε συγκέντρωση. Απέναντι σε μία πολύ ποιοτική ομάδα, οφείλουμε να εμφανιστούμε με πολύ υψηλό κίνητρο και με την ώθηση που μας δίνει ο κόσμος μας, να διεκδικήσουμε τη νίκη που θα στείλει τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι στο Τ-Center».