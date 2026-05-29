«Ο Μουρίνιο έχει υπογράψει με τη Ρεάλ Μαδρίτης και περιμένει τις εκλογές»

Το ενδεχόμενο επιστροφής του Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν αποτελεί νέο σενάριο, καθώς το όνομά του βρίσκεται εδώ και καιρό στο προσκήνιο για τον πάγκο των «μερένγκες».

Ωστόσο, νέα δημοσιεύματα υποστηρίζουν πως η υπόθεση έχει προχωρήσει σημαντικά και βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η «Athletic», οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε συμφωνία εδώ και αρκετό διάστημα, με τον Πορτογάλο τεχνικό να έχει υπογράψει –όπως αναφέρεται– το νέο του συμβόλαιο την περασμένη εβδομάδα.

Τριετές συμβόλαιο και επιστροφή μετά το 2013

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, ο «Special One» θα επιστρέψει στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης για πρώτη φορά μετά το 2013, αναλαμβάνοντας ξανά την τεχνική ηγεσία του συλλόγου με συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως πρόκειται για προσωπική επιλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος φέρεται να επιθυμεί την επιστροφή ενός προπονητή με εμπειρία, προσωπικότητα και γνώση του συλλόγου.

Ο σχεδιασμός έχει ήδη ξεκινήσει

Παρότι οι επίσημες ανακοινώσεις φέρονται να αναμένονται μετά τις προεδρικές διαδικασίες της Ρεάλ, ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν παρουσιάζεται να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα πάντα με τα σχετικά δημοσιεύματα, έχουν αρχίσει επαφές για τη διαμόρφωση του τεχνικού επιτελείου που θα πλαισιώσει τον Μουρίνιο, ενώ συζητήσεις γίνονται και γύρω από τον μεταγραφικό σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τη μεγάλη επιστροφή να μοιάζει πιο κοντά από ποτέ, εφόσον φυσικά επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες.