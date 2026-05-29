· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Σλούκας ξεπέρασε τον Τσαρτσαρή

Μέσα σε μόλις τρεις σεζόν ο Κώστας Σλούκας μπήκε στο Top-10 των κορυφαίων πασέρ στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Σλούκας ξεπέρασε τον Τσαρτσαρή
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κώστας Σλούκας στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ μπήκε στην 10άδα των κορυφαίων πασέρ του «τριφυλλιού» στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Stoiximan GBL:

«Ο Κώστας Σλούκας ήταν καθοριστικός στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ, στον 1ο ημιτελικό της Stoiximan GBL και μέσα από αυτόν μπήκε στη 10άδα των πασέρ των «πράσινων» στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα.

Με τις πέντε ασίστ που είχε χθες, έφτασε τις 311 και ξεπέρασε κατά μία τον Κώστα Τσαρτσαρή που είχε 310 στη δεκαετία 2003-2013.

Παράλληλα ο Σλούκας έφτασε χθες στην 309η εμφάνιση του στην κατηγορία, τους 2.300+ πόντους και τις 1.100+ ασίστ»...

COMMENTS
LATEST NEWS
18:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Μουρίνιο έχει υπογράψει με τη Ρεάλ Μαδρίτης και περιμένει τις εκλογές»

18:49 GREEK BASKET LEAGUE

Πανιώνιος: Με Καραγιάννη στο τιμόνι για την επιστροφή στη GBL

18:22 GREEK BASKET LEAGUE

Μπούτσκος ενόψει Παναθηναϊκού: «Οφείλουμε να εμφανιστούμε με πολύ υψηλό κίνητρο»

18:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική ομάδα: Έκαναν… φροντιστήριο στις αλλαγές κανονισμών και πρωτοκόλλου VAR

17:54 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στη λίστα για τα αριστερά ο Βασίλης Ζαγαρίτης

17:48 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Σλούκας ξεπέρασε τον Τσαρτσαρή

17:31 EUROLEAGUE

Η Βιλερμπάν... τρελάθηκε: Τα μυθικά χρήματα που προσφέρει στον Φρανσίσκο

17:21 SUPER LEAGUE

Ο Ολυμπιακός βρήκε τον νέο... Ελ Κααμπί!

17:08 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Τέλος ο Σενγκέλια!

17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ για την απώλεια του πατέρα του Φλιώνη: «Κουράγιο αρχηγέ»

16:56 NBA

Λούκα Ντόνσιτς: Αγόρασε ομάδα στην Ευρώπη με στόχο το NBA Europe

16:28 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Απέρριψε πρόταση της Ατλέτικο Παραναένσε για τον Ροντινέι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας