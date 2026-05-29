Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Σλούκας ξεπέρασε τον Τσαρτσαρή

Ο Κώστας Σλούκας στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ μπήκε στην 10άδα των κορυφαίων πασέρ του «τριφυλλιού» στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Stoiximan GBL:

«Ο Κώστας Σλούκας ήταν καθοριστικός στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ, στον 1ο ημιτελικό της Stoiximan GBL και μέσα από αυτόν μπήκε στη 10άδα των πασέρ των «πράσινων» στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα.

Με τις πέντε ασίστ που είχε χθες, έφτασε τις 311 και ξεπέρασε κατά μία τον Κώστα Τσαρτσαρή που είχε 310 στη δεκαετία 2003-2013.

Παράλληλα ο Σλούκας έφτασε χθες στην 309η εμφάνιση του στην κατηγορία, τους 2.300+ πόντους και τις 1.100+ ασίστ»...