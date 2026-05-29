Μπενίτεθ: «Το επίπεδο των Ισπανών προπονητών είναι πολύ υψηλό, ένας συμπατριώτης μου θα το σηκώσει»

Δείτε τις δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ ενόψει του τελικού του Champions League ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ισπανικό μέσο, ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε στον επερχόμενο τελικό του Champions League ανάμεσα σε Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν στη Βουδαπέστη, τονίζοντας πως θα είναι ευχαριστημένος ό, τι και να γίνει καθώς συμπατριώτης του θα σηκώσει στο τέλος την κούπα

Αναλυτικά όσα είπε ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού:

«Όπως κι αν πάει, ένας συμπατριώτης μου θα κατακτήσει το τρόπαιο ο Λουίς Ενρίκε ή ο Αρτέτα. Είναι η επιβεβαίωση ότι το επίπεδο των Ισπανών προπονητών είναι πολύ υψηλό. Το επίπεδο των γνώσεών τους είναι ανώτερο.

Μετά η ικανότητα προσαρμογής, ήταν και χαρακτηριστικό της δικής μου καριέρας, από την Premier League μέχρι τη Serie A. Σκέφτομαι τις πορείες των Γκουαρδιόλα, Έμερι, Ιραόλα ή Φάμπρεγας, πέρα από εκείνες των Λουίς Ενρίκε και Αρτέτα. Ισπανοί προπονητές στην κορυφή σε διαφορετικές χώρες».

Ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα και διαφορετικό τρόπο να αντιλαμβάνεται το επάγγελμα. Κοινά τους στοιχεία είναι η μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια και η σκληρή δουλειά για να βελτιώνονται συνεχώς».

