Επίσημο: Δεν θα αγωνιστεί στη Euroleague η Μπουργκ - Ανοίγει μία θέση στη διοργάνωση

Η Μπουργκ κατέκτησε το EuroCup της αγωνιστικής περιόδου 2025-26, εξασφαλίζοντας παράλληλα το δικαίωμα συμμετοχής στη EuroLeague της επόμενης σεζόν.

Ωστόσο, η γαλλική ομάδα αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, επιλέγοντας να συνεχίσει στο EuroCup για τις επόμενες 3+2 αγωνιστικές περιόδους.

Στην επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου επισημαίνεται πως εξετάστηκαν όλα τα δεδομένα, τόσο σε οικονομικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο, πριν ληφθεί η οριστική απόφαση. Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος της Μπουργκ είχε αναφέρει σε προηγούμενες δηλώσεις του ότι στόχος ήταν η παρουσία στη EuroLeague, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα της ομάδας.

Μετά την εξέλιξη αυτή, μένει να φανεί ποια ομάδα θα καλύψει τη θέση που προέκυψε στη EuroLeague της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η Μπουργκ κατέκτησε το φετινό EuroCup επικρατώντας της Μπεσίκτας στη σειρά των τελικών.

Η ανακοίνωση

«Εδώ και αρκετές εβδομάδες, η Μπουργκ αξιολογούσε το ενδεχόμενο συμμετοχής στην EuroLeague τη σεζόν 2026–2027, ως πρωταθλήτρια του EuroCup 2026.

Μετά από πολλές φιλόδοξες χρονιές και μεγάλες αθλητικές στιγμές, η JL έφτασε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ κατακτώντας τον τίτλο την Τρίτη 28 Απριλίου. Έπειτα από αυτή την επιτυχία, το ενδεχόμενο μετάβασης στην EuroLeague αποτέλεσε αντικείμενο ενδελεχών μελετών.

Οι συζητήσεις αφορούσαν φυσικά τις δομικές απαιτήσεις, αλλά και τη συνολική αξιολόγηση όλων των δυνατοτήτων ώστε να προσφερθεί στο κοινό της Βρες μια ιστορική κορύφωση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ωστόσο, αυτή η φιλοδοξία δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε τίμημα και ήταν ζωτικής σημασίας να μη διακινδυνεύσει ό,τι έχει χτίσει ο σύλλογος βήμα-βήμα όλα αυτά τα χρόνια.

Αφού αξιολογήθηκαν οι προκλήσεις που θα συνεπαγόταν μια τέτοια μετάβαση — οικονομικές, οργανωτικές και ανθρώπινες — λήφθηκε απόφαση σε συμφωνία και συνεννόηση με τη διοργάνωση της Euroleague Basketball.

Υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση της ECA (Euroleague Commercial Assets), η JL Bourg θα συνεχίσει να συμμετέχει στο EuroCup για τις «επόμενες 3+2 σεζόν», αναγνωρίζοντας έτσι τη δυναμική δέσμευση και τις αναπτυξιακές φιλοδοξίες του συλλόγου στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα.

Η κοινή απόφαση να συνεχίσουν μαζί σε μια διοργάνωση στην οποία η ομάδα θα αγωνιστεί για έβδομη συνεχόμενη χρονιά την επόμενη σεζόν αποτελεί ένδειξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης, τόσο για τη JL Bourg όσο και για την Euroleague Basketball.

Αυτή η μακροχρόνια άδεια συμμετοχής αποτελεί επίσης αναγνώριση της δουλειας που έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια και της αγωνιστικής εξέλιξης που γνώρισε ο σύλλογος τις τελευταίες σεζόν.

Μακριά από το να θεωρηθεί εγκατάλειψη των αθλητικών φιλοδοξιών της ομάδας, η JL Bourg αντιμετωπίζει αυτή τη νέα καμπή με ακόμη πιο ισχυρή φιλοδοξία — τόσο σε δομικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο — ως σύλλογος πλέον με μακροπρόθεσμη άδεια στο EuroCup.

Το πρότζεκτ της Βρες βρίσκεται ακόμη στην αρχή όσον αφορά τη διεθνή ακτινοβολία του συλλόγου και της περιοχής του. Οι άνθρωποι της ομάδας συνεχίζουν να εργάζονται με μεγάλη αποφασιστικότητα πάνω σε αυτό που κάνει τη JL Bourg ξεχωριστή: την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος επαγγελματικού αθλητισμού που επηρεάζει θετικά την τοπική κοινωνία αλλά και πέρα από αυτήν.

Ανάμεσα στα απτά παραδείγματα προόδου βρίσκονται το συγκρότημα ψυχαγωγίας και εστίασης 1055, το κέντρο αθλητικής υγείας SANA και η μονάδα PRIME SPORT SANTÉ που διαχειρίζεται ο σύλλογος, τα οποία εξελίσσονται σύμφωνα με τα προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη ακόμη δύο πρότζεκτ, για τα οποία ο σύλλογος θα ενημερώσει το κοινό την κατάλληλη στιγμή.

Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες κινητοποιούν κοινές δυνάμεις, με στόχο να τοποθετήσουν σταθερά τη Μπουργκ-αν-Μπρες στον χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο σύλλογος συνεχίζει να κοιτάζει ψηλά, έτοιμος να προσαρμόσει τις μελλοντικές του φιλοδοξίες ανάλογα με την εξέλιξη του μπασκετικού τοπίου στη Γαλλία και την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την ένταξη νέων συνεργατών και επενδυτών, οι οποίοι έχουν πειστεί από ένα πρότζεκτ που συνδυάζει οργανωτική ανάπτυξη και αθλητική φιλοδοξία.

Η σεζόν 2026–2027 προμηνύεται ξανά συναρπαστική και όλη η ενέργεια του συλλόγου είναι ήδη στραμμένη στο να συνεχίσουν όλα τα πρότζεκτ του να ακτινοβολούν τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και πέρα από αυτήν».