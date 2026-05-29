Λούκα Ντόνσιτς: Αγόρασε ομάδα στην Ευρώπη με στόχο το NBA Europe

Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ επενδύει ο Λούκα Ντόντσιτς, με τον αστέρα του NBA να προχωρά στην απόκτηση της Κρεμόνα και να στοχεύει στη δημιουργία ομάδας μπάσκετ με έδρα τη Ρώμη με σκοπό τη συμμετοχή στο NBA Europe.

Ένα πρότζεκτ που σύμφωνα με το NBA και τη FIBA θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2027.

Με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο "X", ο «Λούκα Μάτζικ» προανήγγειλε τη δημιουργία της.

«Το μπάσκετ επιστρέφει στη Ρώμη» έγραψε ο Σλοβένος άσος των Λος Άντζελες Λέικερς, με το βίντεονα απεικονίζει ένα μαρμάρινο άγαλμα αρχαίου Ρωμαίου να παίζει μπάσκετ.

Το fund στο οποίο μετέχει ως επενδυτής ο Λούκα Ντόντσιτς έχει εξαγοράσει ήδη την ομάδα της Βανόλι Κρεμόνα, η οποία θα έχει από τη νέα σεζόν έδρα τη Ρώμη και θα μετονομαστεί σε Ρόμα.

Μεγαλομέτοχος θα είναι ο άλλοτε προπονητής και GM των Ντάλας Μάβερικς, Ντον Νέλσον, ενώ προπονητής αναμένεται να είναι ο Σάσα Τζόρτζεβιτς, με τον Ριμάντας Καουκένας να έχει αναλάβει τον σχεδιασμό του ρόστερ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.